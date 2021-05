60 ans du RSMA : une chanson, un défi sportif et des défilés

2021 marque un anniversaire important, qui sera célébré de plusieurs façons, explique le colonel Soriano, commandant du RSMA en Polynésie. Plus de 300 participants relèveront du 15 au 18 juin le défi sportif du tour de l’île de Tahiti. Et ce lundi, le RSMA-Pf lance la chanson composée par les volontaires du fenua pour fêter cet anniversaire.

Témoin de l’engouement des Polynésiens pour la chose militaire, le RSMA forme chaque année 650 volontaires stagiaires et techniciens répartis sur 24 filières. Avec leurs encadrants, ils se mobilisent pour fêter les 60 ans du service militaire adapté.

Premier rendez-vous de ces célébrations, un défi sportif à l’occasion des Journées nationales des blessés de l’armée de terre, du 15 au 17 juin. « Il s’agira de faire un tour de l’ile de Tahiti, par tous les moyens possibles : en courant, à vélo, en va’a, en palmant… avec une arrivée le 18 juin à l’hôtel de ville de Papeete », explique le colonel Soriano qui attend entre 300 et 400 participants, regroupés en petites équipes dont les membres se relaieront. Deuxième temps de ces célébrations, la fête de Bazeilles qui commémore les troupes de marine fin août, au quartier de Arue. On ignore encore s’il sera possible au public d’assister à cette commémoration. Troisième temps, le 24 octobre, on fêtera les 32 ans du régiment de Polynésie, qui avait été créé à Hiva Oa à l’initiative du maire de Atunoa de l’époque, Guy Rauzy.

Des Polynésiens du RSMA de nouveau au défilé du 14-juillet à Paris

Comme l’an dernier, plusieurs stagiaires seront désignés bientôt pour participer au défilé du 14-juillet sur les Champs-Élysées à Paris au sein d’un carré du service militaire adapté.

Enfin, au mois de décembre prochain, toujours à Paris, est prévue une grande soirée de célébration de ce 60e anniversaire, à laquelle seront délégués des représentants de tous les RSMA des outre-mers – Polynésie, Guyane, La Réunion, Mayotte, en présence du ministre des Outre-mer qui est la tutelle du RSMA.

« Ihotai au no te SMA »

C’est le titre de cette chanson composée pour les 60 ans du service militaire par le groupe Ti’ahau Ambassadeurs, que Sébastien Lecornu a pu entendre en avant-première le 14 mai dernier avant de repartir pour la métropole. Le titre est officiellement lancé aujourd’hui, dont voici un extrait. Le clip sera bientôt sur vos écrans.