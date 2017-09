600 candidats pour 70 places pour intégrer la fonction publique communale

Près de 600 candidats ont mercredi matin passé le concours de catégorie A pour intégrer la fonction publique communale.

Ce matin près de 600 postulants sur les 945 inscrits ont passé le concours pour le recrutement de 70 cadres dans la fonction publique communale, dont 42 recrutements en externe et 28 en interne. Le concours organisé par le centre de gestion et de formation (CGF) a eu lieu sous le chapiteau de la présidence. Mercredi matin, les candidats se sont penchés sur une composition écrite sur un sujet d’ordre général concernant le rôle des collectivités. Et l’après midi, les jeunes se sont penchés sur la synthèse d’un dossier. Oral prévu pour les premiers sélectionnés en décembre de cette année.