600 cyclistes sur les routes de Tahiti dimanche

Nouveau record de participation pour la Ronde tahitienne. Dimanche 19 mai, 600 coureurs prendront le départ avenue Pouvanaa a Oopa. La huitième cyclosportive tahitienne longera toute la côte est pour un aller-retour jusqu’à Taravao. La circulation sera modifiée dans Papeete.

Ils seront probablement 600 à pédaler sur la route de la côte Est de Tahiti, dimanche 19 mai. La huitième Ronde tahitienne bat un nouveau record de participation.

Parmi les trois parcours (15 km, 55 km et 110 km), le plus populaire est la « Petite ronde » de 55 kilomètres, explique l’organisateur, Benoît Rivals, du Vélo Club de Tahiti.

Dans le peloton figureront en effet quelques personnages principaux, qui seront notamment encouragés par les enfants de la Frat : Richard Virenque, le parrain de l’édition 2019, Henri Sannier, dont ce sera la septième participation, Nicolas Raybaud, amateur des courses cyclosportives de toute la planète et Jérôme Coppel, ex-professionnel cinq fois champion de France.

Et pour les têtes d’affiche locales : Raimana Mataoa, Teva Poulain, Thomas Loreille, Benjamin Zorgnotti, Poerava Van Bastolaire et Kylie Vernaudon seront également dans le peloton.

Circulation modifiée dans Papeete dimanche

Le départ de la huitième Ronde tahitienne sera donné dimanche à 8 heures avenue Pouvanaa a Oopa à Papeete. Les cyclistes se dirigeront vers la côte est. Le parcours de la « Ronde loisir » (15 km) prévoit un demi-tour au rond point du Pearl Beach à Arue juste avant le Taharaa, le parcours de la « Petite ronde » (55 km) fera demi-tour au PK 25 à Tiarei, et celui de la « Grande ronde » (110 km) fera demi tour à Faratea. L’arrivée de ces trois parcours sera jugée sur la ligne de départ avenue Pouvanaa a Oopa.

La mairie de Papeete a informé de la fermeture de certaines voies publiques dimanche entre 7h et 13h : en particulier, l’avenue Pouvanaa a Oopa et une partie du front de mer devant les jardins de Paofai seront fermées à la circulation ; et sur l’avenue Prince-Hinoi, les carrefours du Cours de l’Union sacrée et de l’avenue du régent Paraita ne pourront pas être franchis.