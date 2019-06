6e conférence économique : le Pays et les patrons en brainstorming

Rendez-vous biannuel des acteurs économiques polynésiens depuis 2016, la conférence économique en est à sa 6e édition. Elle s’est ouverte ce lundi matin à la présidence, et restituera ses travaux mercredi.

Après le discours d’ouverture d’Édouard Fritch, cette première journée a débuté par le traditionnel point de conjoncture présenté par Claude Periou de l’IEOM et Nicolas Prudhomme de l’ISPF. Ils ont peint un tableau économique optimiste de la Polynésie : croissance du PIB, du chiffre d’affaires des entreprises (+2,4%) et de l’investissement privé (+6%) et public (+8,3%), bonne tenue du climat des affaires, regain de la consommation et du crédit.

Le vice-président Teva Rohfritsch a fait un point sur les mesures concrètes mises en œuvre suite aux propositions issues des précédentes conférences économiques. Parmi elles, on peut citer la révision de la liste des PPN/PGC, le toilettage de la taxe de développement local, la réduction de la TVA sur les services à la personne. Nul doute que cette année aussi, les acteurs économiques auront une liste de courses à présenter.

Trois ateliers sont constitués et rendront leurs travaux mercredi après-midi.