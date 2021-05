71 000 doses de Pfizer administrées au fenua, le vaccin Janssen officiellement lancé

Malgré les 4 150 injections entre vendredi et dimanche, la campagne de vaccination n’a pas accéléré la semaine passée. Elle promet toutefois de monter en cadence dans les prochains jours, notamment grâce à un nouveau type de vaccin. Au total, 112 000 doses de vaccin ont été livrées par l’État au fenua.

Lire aussi : Arrivée des premiers touristes américains depuis trois mois

44 500 personnes (environ 22,3% de la population adulte) ont déjà reçu au moins une dose de vaccin au fenua, dont 27 000 ont déjà procédé à leur rappel. Contrairement à la métropole, qui utilise depuis plusieurs semaines les sérums Moderna ou AstraZeneca, la Polynésie n’avait pour l’instant utilisé que le vaccin Pfizer, premier à avoir reçu une autorisation de mise sur le marché en Europe et aux États-Unis. En comptant la livraison arrivée ce week-end à Faa’a, ce sont plus de 90 000 doses de ce vaccin qui ont été reçues depuis le 7 janvier. 71 000 de ces doses ont pour le moment été administrées, et près de 17 500 personnes sont en attente d’une seconde injection. Le vaccin, développé par Pfizer en collaboration avec le laboratoire allemand BioNtech, devrait rester au centre de la campagne de vaccination polynésienne : l’État promet, dans un communiqué, de faire grimper ses dotations à 12 000 doses par semaine « à partir du mois de juin ». Mieux que les 9 300 doses hebdomadaires actuelles, même si Édouard Fritch, au retour de sa visite à Paris début avril, disait avoir demandé et obtenu de l’Élysée une livraison de « 15 000 doses par semaine » en Polynésie.

Janssen, malgré la polémique

Depuis ce lundi, un autre vaccin est proposé à Tahiti. Il s’agit du vaccin monodose Janssen, développé par le laboratoire américain Johnson & Johnson, dont la première livraison – totalisant 22 000 doses – a été réceptionnée dans la nuit de jeudi à vendredi. Un sérum qui devait être proposé au vaccinodrome de la présidence ce dimanche, mais qui, du fait du temps de dédouanement, a finalement attendu ce matin pour être déployé.

La livraison du vaccin monodose, qui se base sur un vecteur viral et pas sur la techinque nouvelle de l’ARn messager, avait été retardée pour cause d’enquête sur des effets indésirables suspects. Six cas graves de thromboses, dont un mortel, avait en effet été découverts aux États-Unis, sur plus de 7 millions de doses administrées. Les autorités européennes et françaises ont toutefois jugé que le vaccin est suffisamment sûr et efficace pour être déployé à grande échelle. Certains pays, comme le Danemark, ont toutefois décidé de s’en passer, privilégiant d’autres sérums dans leur campagne de vaccination. Au fenua, il n’est pour l’instant proposé que dans le centre spécialement ouvert au fare potee de la direction de la Santé, à Paofai. Le gouvernement a déjà annoncé que, du fait de ses qualités de conservation et sa facilité d’utilisation, il serait « particulièrement consacré aux îles ».

112 000 doses et 15 000 tests

Au total, ce sont donc 112 000 doses de différents vaccins qui ont été livrés par l’État au fenua en presque 4 mois. Le réapprovisionnement en vaccins Janssen devrait se faire à la fin du mois de mai, au travers d’un nouveau vol militaire, précise le Haussariat. L’État fournit aussi au Pays des tests de dépistage rapide, désormais pratiqués sur chaque voyageur entrant dans le Pays. 15 000 tests sont en cours de livraison, et 15 000 sont programmés pour envoi en Polynésie.