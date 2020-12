76 millions Fcfp pour financer la construction du centre d’hébergement du Criobe

Le conseil des ministres a octroyé une subvention d’investissement de 76 millions afin de financer la construction d’un centre d’hébergement international pour le compte du Centre de recherches insulaires et observatoire de l’environnement (Criobe).

Situé à Moorea depuis 1971, le Criobe est une structure reconnue au niveau national et international dont la vocation est de réaliser des programmes de recherche scientifique. Depuis dix ans, il coordonne le centre d’excellence national pour l’étude des récifs coralliens et accueille toujours plus d’experts internationaux.

L’orientation stratégique de la recherche est de faire de la Polynésie française un véritable hub scientifique d’excellence et d’attractivité dans le bassin Pacifique, et il est donc devenu nécessaire de mettre à disposition un centre d’hébergement international adapté.

Ainsi, les locaux actuels seront reconditionnés en un plateau dédié à l’expérimentation et mis au service des utilisateurs (chercheurs, services du Pays, gestionnaires…) et en bureaux de recherche et d’innovation.

Le montant de la subvention octroyée a été fixé à 76 millions Fcfp. Le démarrage des travaux est prévu à mi-2021 pour une durée de 9 mois, avec une livraison au second trimestre 2022.