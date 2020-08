8 cas supplémentaires de covid-19 découverts à Tarbes après le retour des gendarmes mobiles

Les 50 gendarmes mobiles qui avaient été détectés positifs au coronavirus à Tarbes, à leur retour de Polynésie, ont donné lieu à une recherche de cas contacts qui a détecté 8 cas de plus parmi leurs proches.

Le 12 août dernier, 50 gendarmes mobiles parmi les 72 qui revenaient de Polynésie, avaient été dépistés positifs au covid-19. Une militaire avait été hospitalisée dans un état sérieux, d’après La République des Pyrénées. Les autorités de santé ont enquêté sur 82 personnes contact, dont 65 appartenaient au cercle familial de ces fonctionnaires. Ces cas contact potentiels ont été testés le 17 août.

Selon nos confrères de La Dépeche du Midi, les tests pratiqués sur ces 65 personnes, qui étaient déjà confinées, ont permis de dépister, le 20 août, 8 cas supplémentaires de covid-19. 17 autres personnes, hors cercle familial, avaient été invitées à rester confinées chez elle pour une semaine et à se faire tester.

« La situation est maîtrisée au niveau des capacités hospitalières mais nous constatons une progression non négligeable de la circulation du virus dans le département, a déclaré le préfet des Hautes-Pyrénées. Nous sommes désormais à un taux d’incidence de 30 alors que nous étions à 7,9 au début du mois d’août. Cela témoigne d’une politique de tests active, et c’est une bonne chose, mais cela montre également que le virus circule davantage. Nous sommes passés en fin de semaine dernière au niveau modéré de vulnérabilité, c’est-à-dire en orange et notre département se situe dans le premier tiers des départements les plus concernés par l’épidémie au niveau national. »