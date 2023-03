80 000 kilomètres d’expédition pour Hokulea, attendue au fenua en 2024

La grande pirogue hawaïenne se lance pour quatre ans dans un 15e voyage autour du Pacifique, avec comme objectif d’interpeller sur l’avenir des terres insulaires. Après l’Alaska et le Pérou, et avant la Nouvelle-Zélande ou le Japon, Hokulea, qui transportera pendant tout son périple des pierres de Taputapuatea, est attendue au fenua dans un an.

Et c’est le 15e périple en un demi-siècle d’existence pour la Polynesian Voyaging Society. Moananuiākea, c’est le nom de cette nouvelle expédition, sera la plus longue et la plus difficile de l’histoire de la grande pirogue hawaïenne. Car cette fois Nainoa Thompson et son équipage ne veulent pas seulement prouver l’intérêt des techniques de navigation traditionnelle ou entretenir le lien maritime et culturel entre les îles, mais plutôt interpeller la région et le monde entier sur l’avenir des terres insulaires face aux périls climatiques et environnementaux. Pour ça, Hokulea dépassera largement le triangle polynésien. Le départ est prévu en juin de Juneau, en Alaska avant de longer toute la côte américaine : Canada, États-Unis, Mexique, Amérique centrale, et jusqu’au Pérou. De là, cap sur Rapa Nui puis le fenua, où la grande pirogue est attendue, dans plusieurs archipels, entre mars et novembre 2024. Et ça n’est pas la fin du voyage : la Nouvelle-Zélande, la Mélanésie, la Micronésie, les côtes asiatiques, et le Japon sont sur la feuille de route avant une grande traversée vers la côte Ouest des États-Unis et un retour à Hawaii, berceau de la Voyaging Society. Le périple ne sera pourtant pas complet avant un dernier passage par Taputapuatea, où l’équipage d’Hokulea était allé faire les cérémonies nécessaires au lancement de Moananuiākea voilà un peu moins d’un an.

Preuve de l’attachement des Hawaïens au grand marae de la mythique Hava’i, trois pierres venues du site sacré, des ofai, seront transportées tout au long de l’expédition, qui s’étendra sur 80 000 kilomètres et presque quatre ans. Lors du passage de Hokulea et Hikianalia au fenua en mai dernier, le pays et la Polynesian Voyaging Society avaient signé une déclaration commune visant à renouer les liens ancestraux entre les peuples du triangle polynésien, porter des solutions traditionnelles pour la protection des océans, et partager à l’international le message du « peuple des pirogues ».