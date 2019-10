80% des Polynésiens pensent que l’océan est insuffisamment protégé

L’ONG Pew et la fondation Bertarelli ont présenté vendredi matin les résultats d’un sondage sur l’opinion des Polynésiens sur la préservation de l’environnement marin. Bilan ? Les Polynésiens pensent que l’océan n’est pas assez protégé, et sont favorables à l’implantation d’un rahui dans le lagon de leur commune et d’une zone protégée au large.

Il faudrait vivre dans une grotte pour ne pas en avoir entendu parler. Le changement climatique, la surpêche et les déchets plastiques affectent durement les écosystèmes marins. Selon le dernier rapport du GIEC publié il y a deux semaines, la biomasse des océans a déjà réduit de 50 %. Le message est alarmant et s’adresse à l’ensemble de la planète. Mais que pensent les Polynésiens de l’état de leur océan, le Pacifique, et de la gestion de leurs ressources ? C’est la question que l’ONG Pew, qui milite activement pour le développement d’aires marines protégées et la mise en place de rahui, a posé à 800 Polynésiens, dans les archipels de la Société, des Marquises et des Australes, par l’intermédiaire de l’agence Alvea Consulting. L’enquête a été réalisée au mois de juillet et montre de manière globale que les Polynésiens trouvent les efforts insuffisants et s’inquiètent de l’avenir de leur océan. Ainsi, 63 % estiment que l’océan en Polynésie est en mauvais état et que sa santé se dégrade.

Les lagons

Pour 75 % des sondés, la quantité de poissons de lagon diminue. Le constat est donc sans appel : pour 79% les lagons ne sont pas assez protégés face aux menaces des activités humaines. Quelles solutions apporter à ce problème ? La limitation de la pêche, plus de surveillance et d’amendes et plus de sensibilisation, répondent les Polynésiens interrogés. 27 % pensent également que la mise en place d’un rahui serait un bon moyen de préserver les lagons. D’ailleurs 83 % connaissent le principe du rahui et 87 % y sont favorables, même quand cela induit une limitation voire une interdiction de la pêche. Les Polynésiens sont même prêts à aller plus loin, puisque 60 % des sondés souhaiteraient protéger plus de la moitié des lagons.

Les océans

Du côté des océans, l’analyse des polynésiens n’est pas plus optimiste. 66% pensent que le nombre de poissons dimine et 77 % que l’océan n’est pas assez protégé. Là encore la limitation de la pêche et la multiplication des surveillances seraient des solutions pour les sondés. 92 % serait également favorable à l’implantation d’une zone de protection au large qui incluerait l’interdiction de la pêche industrielle mais l’autorisation d’une pêche artisanale.

Aire marine protégée, réserve ou aire marine gérée ?

Ce sondage a aussi été l’occasion pour Pew de vérifier l’impact de la communication sur des projets déjà bien ancrés en Polynésie. Ainsi 41 % des sondés connaissent le projet de grande aire marine protégée aux Marquises ( 71 % de Marquisiens ) et 73 % y sont favorables. Les différentes manifestations des Marquisiens contre le projet de pêche industrielle dans leur archipel ont notamment permis de médiatiser ce projet. Un peu moins sont au fait de la grande réserve marine aux Australes 32 % ( 81 % aux Australes ). Cependant une part beaucoup moins importante est familière avec l’aire marine gérée présentée par le gouvernement en mars 2018, Te Tainui Atea : seulement 12 %. D’ailleurs un plan de gestion de cette aire doit voir le jour en avril 2020.

Les autres projets affectant l’océan

Pew a profité de l’occasion pour interroger la population sur plusieurs questions qui agitent la société polynésienne. D’abord, sans surprise, 90 % des sondés souhaitent l’interdiction des sacs plastiques, une mesure qui se fait toujours attendre. Sans surprise également, 74 % veulent l’interdiction des crèmes solaires nocives pour les coraux. Question plus politique à présent, les permis de pêche étrangers : pas possible pour 86 %, tandis que 11% y sont favorables.

Enfin, dernière question où les résultats sont beaucoup moins tranchés : la perception de la ferme aquacole de Hao. 39 % se disent contre ce projet et 39 % pour…

Ce sondage montre donc clairement que les Polynésiens sont favorables à l’instauration de règles plus strictes concernant la pêche, et qu’une interdiction dans certaines zones, parfois très vastes, ne les dérangeraient pas. Voilà une flèche de plus dans le carquois de Pew pour l’implantation d’aires marines et de rahui. Reste à savoir si le Pays tiendra compte de ce sondage…