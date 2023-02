80 millions au Keno : « Une belle revanche sur la vie », dit le gagnant

C’est le premier grand gagnant de l’année, en Polynésie : un habitant de Faa’a a remporté 80 millions de Francs au tirage du 4 février dernier.

Un habitant de Faa’a a remporté 80 000 000 Fcfp au premier tirage du 4 février 2023 en ayant trouvé 10 bons numéros sur 10 cochés. L’heureux gagnant, a indiqué qu’il joue au Keno deux à trois fois par semaine depuis plusieurs années. Il préfère choisir lui-même ses numéros, comme ce 4 février où, comme à son habitude, il a misé ses 6 grilles à 200 Fcfp avec l’option multiplicateur.

Le gagnant s’est rendu dans son point de vente habituel pour vérifier et rejouer à son jeu. Le commerçant l’informe alors qu’il a remporté « un gros gain », sans pouvoir lui en donner le montant : « Tu as gagné un gros gain mais je ne sais pas de combien, il faut que tu ailles au Fare Loto. » C’est ainsi qu’il a découvert le montant, avant de choisir le paiement « cash » plutôt que la rente annuelle. « J’ai du mal à réaliser mais c’est une belle revanche sur la vie. Je vais pouvoir continuer à aider mes enfants. Et aussi réaliser mon rêve qui est d’aller à Hawaï. »