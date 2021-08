837 personnes testées hier à l’ILM

Dure semaine en vue pour le personnel de l’Institut Louis Malardé (ILM) qui fait face à une affluence sans précédent. Plus de 800 personnes y sont testées quotidiennement ces jours-ci, dont 45 à 50% sont positives à la Covid-19. Face à la surcharge des centres de dépistage, certains cherchent des alternatives que l’on espère voir arriver au plus tôt. D’ici là il faut se résoudre à attendre même à contre cœur et dans le respect des personnes et des gestes barrière.

Lorsqu’on pense être en avance, on est déjà en retard devant les centres de dépistage. Une file qui a commencé à se former depuis 5 heures du matin sur le bord de route, arrivant au-delà du portail de la Direction de la santé : dès 7 heures du matin il fallait compter 3 heures d’attente. Au premier abord on essaye de téléphoner pour avoir une autre entrée, de se renseigner sur les autres centres… mais c’est partout pareil. Certains, sans scrupules, passent carrément devant tout le monde et ne manquent pas de se faire remettre à leur place. Quant on a compris, on apporte un tabouret et on attend son tour. Attention au manque de civilité. Dans la file on trouve beaucoup de cas contacts mais seules les personnes symptomatiques peuvent être testées. Une mère de famille est venue se faire tester « dans le doute car ces symptômes d’angine ne s’amélioraient pas », mais aussi parce qu’elle a « des enfants qui vont faire leur rentrée » et qu’elle « voudrait éviter de contaminer d’autres personnes. »

Pour rappel les symptômes les plus fréquents sont semblables aux symptômes grippaux (fièvre, toux sèche, fatigue), d’autres symptômes moins fréquents restant toutefois préoccupants (courbatures, maux de gorge, diarrhée, conjonctivite, maux de tête, perte de l’odorat ou du goût, éruption cutanée, ou décoloration des doigts ou des orteils). Dans les cas les plus graves, il faut veiller à demander de l’aide en appelant le 15 (difficultés à respirer ou essoufflement, sensation d’oppression ou douleur au niveau de la poitrine, perte d’élocution ou de motricité).

Le personnel de l’ILM est et sera là pour la population

C’est une équipe dynamique qui s’adapte quotidiennement et accueille l’affluence avec tous les moyens disponibles. Dans une interview à nos confrères de Tahiti Infos, Hervé Varet, directeur de l’ILM explique qu’elle est composée de « 6 personnes pour les postes administratifs, 6 à 7 infirmiers et 4 techniciens pour les résultats. Fatigués mais toujours là », ils montrent efficacité et sang-froid. L’ILM atteint toutefois ses limites en terme d’équipement et une réflexion est en cours pour agrandir les locaux. L’objectif est de recevoir au mieux toutes les personnes qui se présentent. Le résultat du test antigénique est donné sous 15 minutes et s’il est négatif, l’échantillon est contrôlé avec un test RTPCR dont le résultat est envoyé sous trois jours. Pour s’en sortir, le message d’Hervé Varet est simple, « revenons aux gestes barrière et faisons-nous vacciner ».

La hausse exponentielle des cas risque de continuer pendant un moment. Pour y répondre, des mesures sont mises en place mais difficile de suivre la vitesse de propagation du virus (1 075 nouveaux cas en 24 heures). Les pharmacies recevront des autotests d’ici une dizaine de jours, et la mise en place de nouveaux centres de dépistage mais aussi de vaccination sont en discussion. Dès jeudi, le chapiteau de la présidence devient un centre de dépistage.

Retrouvez les coordonnées de tous les centres de dépistage sur le site de la Direction de la santé.