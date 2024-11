8e tour de Coupe de France : L’AS Dragon s’incline 6-1 devant Dives-Cabourg

Le match du 8e tour de la Coupe de France de football qui opposait L’AS Dragon au club de Dives-Cabourg (National 3) a été remporté par les Normands par 6 buts à 1. Le club tahitien a payé cher l’absence de son défenseur Tutahiti Rereao et de son gardien Jonathan Torohia.

Le club AS Dragon n’ira pas en 32es de finale de la Coupe de France de football. Samedi soir au stade de Heurtematte, les Tahitiens ont été dominés par les Normands, qui leur avait réservé un bel accueil avant le match.

L’écart s’était creusé dans les premières minutes du match, Dives-Cabourg marquant deux buts dès la première mi-temps (9’ et 11’), durant laquelle le gardien de l’AS Dragon s’est blessé. L’équipe du Calvados a ensuite marqué quatre fois en seconde mi-temps, avec notamment un troisième but sur penalty. C’est Manuarii Hauata qui a sauvé l’honneur en marquant le seul but tahitien à la 84e minute.

Qualifié par sa victoire à domicile, le 16 novembre dernier sur l’équipe d’Avranches évoluant en National 2, l’équipe d’AS Dragon s’était envolée pour la France en redoutant le froid, qui était bien au rendez-vous de ce match programmé à 20 heures.

Ce sera la deuxième fois de son histoire, après 1999, que Dives-Cabourg se hisse en 32es de finale. Le club normand est déjà assuré d’empocher 5,1 millions de Fcfp.