90 minutes d’allocution pour les 100 jours du gouvernement

Pas de journaliste, pas de ministres, mais un président dans son bureau, seul face à la caméra, dans la soirée du 23 août. C’est le format inédit choisi par Moetai Brotherson pour dresser un premier bilan et fixer le cap de son gouvernement, cent jours après sa prise de fonction. À cette allocution qui sera diffusée en direct sur la page Facebook de Radio 1 s’ajoute une émission d’échanges télévisés face à 80 Polynésiens, programmée le lendemain.

Cent jours. C’est le délai généralement choisi pour dresser un premier bilan de l’action d’un exécutif. Et Moetai Brotherson ne compte pas déroger à la règle. Mais le président du Pays compte bien s’approprier ce rendez-vous médiatique, « innover » a-t-il expliqué hier sur les réseaux sociaux. Pas de conférence de presse avec tout le gouvernement donc, il sera seul dans son bureau face à la caméra le mercredi 23 août à 19h30. Cette allocution en français et en tahitien d’une heure et demie sera diffusée à la télévision mais aussi en direct sur la page Facebook de Radio 1. Pas de journaliste, et donc pas de questions : il s’agit « d’expliquer les principales mesures prises par les différents ministères », et – si possible – en annoncer de nouvelles pour les prochains mois. Moetai Brotherson prévoit tout de même d’échanger sur ce bilan, le lendemain de l’allocution, le jeudi 24 août, toujours depuis la présidence, et lors d’un face-à-face du président et de 80 Polynésiens qui doivent être sélectionnés pour constituer un groupe représentatif de la population du fenua. Pas de tirage au sort, pour faire partie de ce « panel », il faut candidater et envoyer trois questions adressées au président sur l’adresse 100jours@presidence.pf, le tout avant le 16 août.