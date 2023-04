9300 croisiéristes de passage à Papeete cette semaine

Norwegian Spirit, Majestic Princess, Grand Princess… Un total de cinq paquebots, accueillant à bord plus de 9300 personnes, membres d’équipage inclus, vont se relayer à quai au Port autonome entre mardi et dimanche.

Semaine chargée pour les professionnels de la croisière et le port de Papeete. Pas moins de cinq bateaux vont se relayer à quai à partir de demain. C’est le Norwegian Spirit, grand habitué du fenua, qui ouvrira le bal entre mardi et mercredi soir. Accueillant 2018 passagers et membres d’équipage, il repartira ensuite pour Moorea et Raiatea, où il se trouve ce lundi. Il faudra ensuite attendre vendredi, 8 heures pour que le quai des paquebots se remplisse de nouveau. Et il sera bien rempli : le Majestic Princess et ses 3560 passagers y sera amarré jusqu’à dimanche matin. Il sera rejoint entre vendredi et samedi soir par le plus petit Seabourn Odyssey – 450 personnes à bord seulement – puis par le Regatta, qui, après avoir navigué entre Fakarava, Nuku Hiva, Rangiroa, Raiatea ou Bora, débarquera une partie de ses 684 passagers et membres d’équipage dans la journée de dimanche. Enfin, juste après le départ du Majestic Princess, c’est un autre paquebot de la même flotte, le Grand Princess, 2600 personnes à bord, qui fera une escale à Tahiti pour la journée de dimanche.