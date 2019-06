Fête de l’autonomie : les images du défilé

Ce samedi 29 juin, le président Édouard Fritch a prononcé le traditionnel discours lors des festivités de la Fête de l’autonomie. Un discours rapide, rappelant le statut spécifique de la Polynésie dans la République française, et son attachement à ce statut. « Je n’ose pas rêver d’un avenir semblable à un fleuve tranquille. Restons réalistes et conscients que la vie est faite de hauts et de bas, » a-t-il déclaré.

Plus de défilants que de spectateurs pour le retour du Hiva Vaevae cette année – l’an dernier le défilé avait été annulé pour cause d’élections territoriales – mais les quelque 150 associations de Tahiti et de Moorea qui participaient n’ont pas boudé leur plaisir et l’avenue Pouvaana a Oopa a vu déferler une marée rouge et blanche.

« L’autonomie, c’est notre dignité et notre fierté d’être nous-mêmes, a déclaré le président Édouard Fritch. L’autonomie, c’est notre capacité à construire notre pays par nous-mêmes. Élaborons ensemble un projet et un modèle de société qui nous ressemblent. Cette société nouvelle à laquelle tous les habitants de ce pays aspirent, doit nous rassembler. Elle doit être démocratique, respectueuse des valeurs républicaines où la place de l’humain prédomine. (…) Le drapeau de Tahiti Nui me rappelle, grâce à la pirogue double, que mon destin et celui de la France sont à jamais intimement liés. Si « Seul, on va plus vite », « Ensemble avec la France, on va plus loin ». C’est déjà un constat, parce que réalité ! Je n’ose pas rêver d’un avenir semblable à un fleuve tranquille. Restons réalistes et conscient que la vie est faite de hauts et de bas. Nous devons l’assumer dans le respect mutuel. (…) Aussi, j’invite chaque jeune, chaque citoyen à être davantage meilleur chaque jour. »