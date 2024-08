À 19 ans, il violente sa petite amie collégienne

Un jeune homme de 19 ans était jugé ce lundi pour des violences sur sa petite amie de quinze ans et le jet d’une pierre sur un témoin ayant tenté de les séparer. « Il s’est mis sur le chemin de la pierre », a-t-il tenté de justifier. De son côté, sa belle-mère a décrit le quotidien infernal qu’il faisait subir à la famille depuis trois ans.

« Il faut que ce cauchemar s’arrête ». A la barre, une mère de famille excédée exhorte la justice à agir. Depuis trois ans, sa fille sort avec un jeune homme de quatre ans son aîné. Elle en avait douze quand ils se sont rencontrés, à la sortie de son collège. « Au début ça allait bien, je pensais que c’était une amourette, que ça n’allait pas durer ».

Et pourtant, c’est tout l’inverse. Trois ans que l’amour dure entre les deux tourtereaux, non sans remous et disputes, non sans dégénérer. Chantage au suicide à chaque contrariété, hurlements nocturnes devant la résidence familiale, menaces, morsures, casse de téléphones… La mère évoque un quotidien difficile et un couple qu’elle désapprouve sans parvenir à l’interdire à sa fille, qui n’était pas présente à l’audience pour s’en expliquer. « Votre relation n’est pas normale » , juge la présidente en s’adressant au prévenu. « C’est impossible de se débarrasser de lui. Il l’attend à la sortie du collège, et en plus on habite le même quartier », poursuit la maman, qui assure avoir dû déménager une fois, après les plaintes des voisins liées aux nuisances du jeune homme. Lui assure que la représentante légale de sa petite amie « raconte n’importe quoi », et qu’elle l’a déjà sollicité par le passé pour l’aider à récupérer sa fille partie fuguer.

Interdiction d’entrer en contact

Le 18 août dernier, une nouvelle dispute éclate entre le jeune homme, désormais majeur, et sa petite amie, actuellement en classe de 3e. Il est aperçu par un témoin, étranglant l’adolescente avec une clef de bras. Le témoin intervient et se retrouve pris à partie par le jeune homme, qui le frappe et lui jette une pierre au visage, « C’est lui qui s’est retrouvé sur le chemin de la pierre », tente de justifier le prévenu face aux juges. Bilan, sept jours d’ITT, deux agrafes sur le crâne et un sévère traumatisme psychologique. La jeune fille, elle, parviendra finalement à s’enfuir dans la voiture de sa mère, après que son petit ami aura essayé de la retenir, endommageant légèrement la peinture du véhicule au passage.

Le jeune homme a été condamné à 9 mois de prison avec sursis probatoire de deux ans et à une obligation de soins. Il a également la stricte interdiction d’entrer en contact avec celle qui était jusque-là sa petite amie, qu’il devra indemniser à auteur de 200 000 francs. Il devra en outre verser 50 000 francs à la victime du jet de pierre.