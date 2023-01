À Auckland, « on en a vu des inondations, mais là… »

Auckland est touchée par de violentes intempéries depuis hier soir. L’aéroport a été inondé, une partie du trafic aérien, dont une rotation avec Tahiti, adû être annulée. Les Tahitiens sur place témoignent.

L’état d’urgence est déclaré dans la région d’Auckland depuis hier. La ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande a été frappée par de fortes pluies qui ont entrainé d’importantes inondations notamment dans l’Ouest et le Sud de la ville. Selon les témoignages, le temps n’était pourtant pas mauvais ces derniers jours sur Auckland mais la situation s’est dégradée subitement hier en fin de journée. Routes et autoroutes coupées, quartiers entiers inondés, activité à l’arrêt… Du « jamais-vu » pour Vaihiria, une Tahitienne qui y vit depuis 10 ans. « On en a eu des inondations, surtout dans l’ouest d’Auckland qui est régulièrement pris en otage. Mais là je suis choquée, l’aéroport a été vraiment endommagé « .

De gros dégâts matériels ont en effet été constatés dans l’aéroport le plus important du pays. L’eau est montée au-dessus des chevilles dans certains terminaux et l’aéroport est fermé depuis hier. Tous les vols sont annulés dont les rotations Papeete – Auckland. Selon des témoignages recueillis sur place, ils seraient « plusieurs centaines » voir « un millier » de personnes à être bloquées. Air New Zealand a annoncé l’annulation des vols de la nuit dernière et des Tahitiens sont en ce moment même bloqué à l’aéroport. « C’est une situation exceptionnelle, explique Rowena, une passagère qui devait repartir vers Tahiti hier soir. C’est sure que ce n’est pas plaisant parce qu’on veut tous rentrer chez nous mais on relativise ».

Aux dernières nouvelles, l’aéroport devrait rester fermé au moins jusqu’à ce 12h00. le vol ATN de ce samedi n’est pour l’instant pas annulé.