À bord du HMAS Brisbane, navire de guerre australien en escale à Papeete

Le HMAS (Her Majesty’s Australian Ship) Brisbane est arrivé jeudi matin au port de Papeete pour une visite de courtoisie jusqu’à dimanche. Ce navire de guerre mis en service en octobre 2018 rentre d’un voyage de plusieurs mois dont un passage aux États-Unis pour tester son système de missiles. Tahiti, de par sa position stratégique, constitue un port d’escale idéal pour recharger le navire en carburant, échanger avec les alliés franco-polynésiens, et profiter des plaisirs du fenua.

7 000 tonnes, une longueur de près de 150 mètres pour un coût estimé à 732,8 milliards de Fcfp, le destroyer HMAS Brisbane est une machine de guerre flambant neuve équipée d’un système de combat Aegis capable d’atteindre des cibles à plus de 150 kilomètres. 180 membres d’équipage sont à bord, et font vivre le bateau 24h/24. Le navire est équipé des dernières technologies radar et d’un sonar capable de détecter tout type de menaces marines et aériennes. D’après le capitaine du navire, Josh Wilson, le HMAS Brisbane est conçu pour agir en « première ligne ».

Le bâtiment peut également assister des missions de secours en mer si besoin et peut même accueillir un hélicoptère à bord. La coopération avec la France et la Polynésie est totale, comme en atteste le déjeuner de courtoisie organisé jeudi midi à bord avec les représentants de l’État, du Pays et du consulat. Si le système de missiles aériens est américain, les torpilles sont françaises et l’Australie garde des relations étroites avec la France.

À quai jusqu’à dimanche, l’ensemble de l’équipage bénéficie de quelques jours pour se relaxer et certains sont déjà partis faire de la plongée, de la randonnée ou du vélo. Le bateau repartira dimanche matin pour une arrivée prévue à Sydney juste à temps pour fêter Noël.

Ci-dessous quelques photos du navire:

La salle de pilotage du HMAS Brisbane ©Natan Decarrière