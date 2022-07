À Fatu Hiva, le Pays s’engage finir la route traversière

En visite dans l’île la plus méridionale des Marquises, Édouard Fritch et René Temeharo se sont engagés à reprendre le chantier de bétonnage de la route traversière, longue de 17 kilomètres.

Le président du Pays et son ministre des Grands Travaux, qui ont participé ces derniers jours au festival des Marquises à Fatu Hiva, ont fait la traversée Omoa – Hanavave en compagnie du Haut-commissaire, des députés polynésiens et d’une délégation gouvernementale. Ces 17 kilomètres constituent « l’axe principal » de l’île de 84 kilomètres carrés et 612 habitants. Et la route n’est pas de tout repos : suivant le relief escarpé de Fatu Hiva jusqu’à 600 mètres d’altitude, près du mont Teamotua, elle n’est bétonnée que sur 8 kilomètres, et c’est sur une piste en terre, dangereuse par mauvais temps, ques les habitants peuvent relier la Baie des Vierges, au village de Hanavave. Un chantier avait été lancé, mais a été interrompu voilà deux ans. Édouard Fritch et René Temeharo ont assuré au maire de la commune que ce bétonnage reprendrait « en septembre prochain ».

