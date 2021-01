À Fidji, « l’aide polynésienne a été très appréciée »

Parti lundi dernier de Papeete, le Tahiti Nui a accosté hier au port de Suva. Son équipage a déchargé des citernes à eau, des tronçonneuses, ou encore des matériaux fournis par la Polynésie ainsi que des centaines de cartons de vêtements offerts par les Polynésiens. Ils seront distribués dans les jours à venir à Vanua Levu et dans les îles Lau, durement touchées par le cyclone Yasa.

Fidji avait été frappé mi-décembre par le cyclone de catégorie 5, particulièrement destructeur. Plus de deux semaines plus tard, plusieurs milliers de personnes sont toujours privées d’abris à Vanua Levu ou dans l’archipel Lau. C’est vers ces îles que devrait être acheminé le matériel débarqué hier à Suva par le Tahiti Nui. Le navire de la flottille administrative était parti lundi 28 de Papeete, avec à son bord des matériaux et équipements d’urgence fournis par le Pays à hauteur de 15 millions de francs, et plusieurs centaines de cartons de vêtements issus d’un appel aux dons dans tout le fenua.

Comme le rappelle Manuel Terai, le délégué aux affaires internationales qui représente la présidence à bord, l’équipage a dû assurer lui-même le déchargement, puis rester à quai le temps que le matériel soit désinfecté. Car Fidji est jusqu’à maintenant épargné par le Covid et « le ministère de la Santé ne veut prendre aucun risque ». Une fois la désinfection terminée, le service de gestion des catastrophes naturelles et la Croix-Rouge locale devrait prendre en charge le transport et la distribution des dons. « À partir de là on laisse le gouvernement fidjien faire son travail », reprend le responsable.

Le gouvernement de Suva a tout de même pris soin d’adresser des remerciements chaleureux aux 18 membres d’équipages du navire, dont deux étudiants volontaires qui avaient participé à la collecte de vêtements, et à la Polynésie tout entière. « Ce soutien solidaire de la part de la Polynésie est très apprécié, assure Manuel Terai. Pour le gouvernement ou pour la presse, cela montre que les relations entre les deux pays sont excellentes ». Après un ravitaillement « sans contact », le Tahiti Nui devrait reprendre la mer ce lundi après-midi. Ses marins, qui ont passé le Nouvel an en mer, au large de Niue, devraient « si tout va bien être de retour dimanche » à Papeete. « Si le beau temps persiste », précise le délégué.

À noter que ce n’est pas la première mission de solidarité régionale lancée par la Polynésie. En 2015, une collecte avait été réalisée au profit des victimes du cyclone Pam au Vanuatu. Avant ça, il y avait eu Niue, les Salomon, ou une première aide à Fidji, en 2003, là encore après un cyclone. C’était déjà le Tahiti Nui qui s’était rendu sur place pour livrer l’aide polynésienne.