À Hawaii, des plaques d’immatriculation « Hokule’a »

Des plaques d’immatriculation commémoratives mettant la pirogue Hokulea à l’honneur seront visibles sur les routes de Hawaii.

Après un vote unanime du sénat de l’État de Hawaii, le gouverneur David Ige a signé ce jeudi la loi autorisant les plaques d’immatriculation commémorant la pirogue Hokule’a de la Polynesian Voyage Society et sa mission de promotion de « Malama Honua » – prendre soin de la Terre.

« Le voyage de Hokule’a nous a tous aidés à comprendre la réalité du changement climatique, et pourquoi il est naturel que Hawaii montre la voie en se fixant des buts audacieux comme l’énergie propre », écrit le gouverneur dans un communiqué.

Les nouvelles plaques montrent la pirogue double à l’ancre à Kualoa, d’où elle avait entrepris son premier voyage le 8 mars 1975. Les plaques seront disponibles à la vente pour les véhicules enregistrés dans l’État de Hawaii, au prix de 25 USD.

Hokule’a est devenue encore plus célèbre en 2014, quand elle est partie de Oahu pour un voyage de 6 ans qui l’a conduit dans 150 ports de 18 pays. Un voyage de 67 600 km et 42 mois autour du Pacifique doit commencer le 1er mai 2022, et la pirogue entame bientôt des voyages d’entraînement d’équipages, qui la conduiront jusqu’en Polynésie française.