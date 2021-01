A Here Ia Porinetia présentera des candidats aux législatives et aux territoriales

Nicole Sanquer s’est expliquée sur la disparition de l’assemblée de A Here Ia Porinetia, le groupe qu’elle présidait. Ses 5 élus restants siègeront en non-inscrits, mais l’appellation sera celle d’un mouvement qui entend bien se présenter aux législatives de 2022 et aux territoriales de 2023.

Un groupe qui ne comptait que 6 membres, le minimum requis, avant le départ de Vaitea Le Gayic annoncé hier, sur ordre de Gaston Flosse. Vaitea Legayic avait été « prêtée » par le Tahoeraa pour permettre à Nicole Sanquer de constituer le groupe A Here Ia Porinetia.

Selon Nicole Sanquer, le président du Tahoeraa n’aurait pas apprécié la volonté des élus de A Here Ia Porinetia de créer leur propre mouvement. « C’est parti d’une incompréhension, le groupe avait décidé de faire une tournée sur les Îles Sous-le-Vent pour remercier les élus qui nous avaient soutenu lors des sénatoriales, et puis aussi parler de la Polynésie dans cet état de crise que nous connaissons actuellement, parler du budget et puis aussi sonder pour voir si on pouvait aller plus loin en créant un mouvement en vue des législatives et des territoriales. Et ça a été mal interprété par le président du Tahoeraa », dit Nicole Sanquer

Autre facteur déterminant, le transfert au Tapura du maire de Tubuai, Fernand Tahiata, faisait peser une menace sur le groupe Tahoeraa à l’assemblée, qui ne compte plus que 8 membres alors que les relations entre le Vieux lion et Teura Iriti sont tendues.

Si Nicole Sanquer remercie ostensiblement Gaston Flosse pour le coup de pouce qu’il leur avait donné il y a 6 mois, il est clair que ce n’était pas sans arrière-pensées. Le Vieux Lion aurait bien vu une fusion entre son groupe et celui présidé par Nicole Sanquer. Il aurait bien aimé aussi que celle-ci partage sa dotation parlementaire de députée à l’Assemblée nationale, qui est reversée à l’UDI où elle siège, ce que lui reprochait déjà le Tapura avant la brouille avec le parti présidentiel.

Le Tapura qui, affirme Nicole Sanquer, n’a pas cessé de vouloir démanteler le groupe : « Il y a eu des tentatives pendant ces 6 mois de récupérer les élus de A Here Ia Porinetia, même une mission privée à Makemo pour proposer des postes de ministres. »

Nicole Sanquer et les 4 autres élus de son groupe, dont le sénateur Nuihau Laurey, vont désormais siéger à l’assemblée de la Polynésie en non inscrits. Ils estiment que le court épisode A Here Ia Porinetia à l’assemblée leur a permis « d’établir une identité ». « Qu’est-ce qui change réellement ? Le fait de ne plus être un groupe, on n’a plus de dotation de la part de l’assemblée de la Polynésie française, je ne siégerai plus en tant que présidente de groupe à la conférence des présidents pour discuter de l’ordre du jour, et on a un temps de parole qui ne sera plus de 10 minutes mais de 3 minutes. Ce n’est pas le temps qui compte, c’est surtout ce qu’on a à dire. » Nicole Sanquer annonce donc la création du parti A Here Ia Porinetia en vue des élections législatives de 2022 et des territoriales de 2023.