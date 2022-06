A Here ia Porinetia redevient un groupe à l’assemblée

A Here ia Porinetia, présidé par Nicole Sanquer, reconstitue un groupe à l’assemblée avec l’arrivée de 4 élus orange, Sylviane Terooatea, Geffry Salmon, Vaitea Le Gayic et Etienne Tehaamoana.

Les élus non-inscrits de A Here ia Porineta – Nicole Sanquer, Nuihau Laurey, Félix Tokoragi – sont rejoints par 4 démissionnaires du Tahoeraa, annonce ce matin Nicole Sanquer. Il s’agit de Sylviane Terooatea, Geffry Salmon, Vaitea Le Gayic , et Etienne Tehaamoana, non-inscrits depuis l’implosion du groupe orange en mars dernier. Les trois premiers ont quitté le Amuitahiraa de Gaston Flosse la semaine dernière, et Etienne Tehaamoana avait déjà pris ses distances puisqu’il était le suppléant de Tauhiti Nena aux législatives.

Avec 7 représentants, le minimum requis, A Here ia Porinetia redevient donc un groupe à l’assemblée de Polynésie. Les récents changements du règlement intérieur ne permettent pas au groupe de bénéficier des subventions avant 6 mois, mais il pourra siéger à la conférence des présidents de groupe, avoir des temps de parole supérieurs aux 3 minutes des non-inscrits, et des bureaux plus adaptés.

Le groupe A Here ia Porinetia ressuscité siégera donc en tant que tel dès demain, pour la séance dédiée au collectif budgétaire. Il ne restera donc qu’une seule élue non-inscrite, Teura Tarahu.

Quant au sujet des élections territoriales de 2023, il « n’a pas été évoqué lors des discussions de création du groupe, l’ambition de A Here ia Porinetia étant de vouloir changer la politique et de construire un projet commun pour la Polynésie française », écrit Nicole Sanquer dans un communiqué, qui ajoute que son groupe a l’intention « d’intervenir efficacement sur l’élaboration du prochain budget et des lois fiscales rattachées. » A Here ia Porinitia tient ce lundi soir son bureau politique, notamment pour tirer des enseignements des élections législatives.