A Here ia Porinetia, troisième force politique du fenua

Au terme d’une soirée de suspense où l’inquiétude principale était de se voir au coude à coude avec le Amuitahiraa o te nunaa maohi, A Here ia Porinetia a confirmé la troisième place que beaucoup d’observateurs lui prédisaient.

Beaucoup de suspense dimanche soir au QG de A Here ia Porinetia, mais Nicole Sanquer a rapidement exprimé sa satisfaction : « C’était l’objectif premier, de pouvoir continuer cette aventure », disait-elle alors que la troisième place de son parti, créé il y a un peu plus d’un an, et sa participation au second tour se confirmaient, avec 14,5% des suffrages exprimés.

La meilleure surprise, dit Nicole Sanquer, est venue de la section 1 (Papeete, Pirae, Arue, Moorea-Maiao), où la liste A Here ia Porinetia est menée par une nouvelle venue en politique, Teave Chaumette. Elle appelle « tous les électeurs qui ne veulent plus du Tapura » à voter vert et blanc le 30 avril

A Here ia Porinetia tiendra aujourd’hui un conseil politique. Les deux prochaines semaines seront consacrées en priorité aux communes où le parti n’a pas encore bien percé, et à convaincre les électeurs autonomistes qui ne se reconnaissent pas dans le Tapura.

Nuihau Laurey est l’invité du Quart d’heure de campagne sur Radio1 ce lundi matin à 8 heures.