Législatives : A Here ia Porinetia va-t-il faire cavalier seul ou alliance avec le Tapura ?

Édouard Fritch a appelé Nuihau Laurey dès dimanche matin, pour discuter de la conduite à tenir dans la campagne des législatives qui s’annonce, dit-on chez A Here ia Porinetia. Mais rien n’est encore décidé pour ses responsables.

Le président du Tapura a « retrouvé son téléphone » pour appeler Nuihau Laurey et lui proposer une rencontre dimanche matin. Nicole Sanquer explique que AHIP pourrait envisager une sorte d’alliance, dans laquelle c’est elle qui porterait le flambeau autonomiste sur la 2e circonscription. Mais elle dit avoir eu des appels de plusieurs candidats potentiels côté rouge et blanc, où il y aurait, c’est assez courant, plus de candidats que de sièges. C’est pourquoi Nuihau Laurey aurait refusé une rencontre pour l’instant, préférant attendre que le Tapura « se cale » en interne.

AHIP pourrait aussi décider de faire cavalier seul, malgré ses moyens financiers limités, avec Nuihau Laurey sur la 1ère circonscription, Nicole Sanquer sur la 2e, et un candidat à déterminer sur la 3e. Quitte à soutenir, au second tour, un candidat Tapura qui pourrait les devancer ? Car dans tous les cas de figure, AHIP hésite à trop se rapprocher du Tapura : « Nous, on est pas pour Macron », souligne la présidente du parti. Un conseil politique est prévu mardi soir.