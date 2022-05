À Hiva Oa, quatre cétacés échoués, deux sauvés

Une opération de sauvetage a eu lieu à Atuona ce matin : quatre globicéphales, ont été piégés sur la plage à marée basse. Deux d’entre eux ont pu être ramenés au large grâce aux efforts du RSMA et de la population, tandis que les deux autres n’ont pas survécu malgré les efforts déployés.

C’est à l’ouverture de la boulangerie d’Atuona, à 5 heures du matin, que les premiers témoins ont donné l’alerte. Quelques heures plus tôt, quatre mammifères marins, des globicéphales se sont échoués sur la plage. Rapidement, quelques dizaines de personnes se rassemblent et la mairie est prévenue, explique Humu Kaimuko, moniteur de plongée qui habite tout près du site d’échouement. Prévenue par les autorités, l’association Mata Tohora qui prévient ses référents et donne des conseils quant à la marche à suivre, ainsi qu’au SMA des Marquises. Tous ensemble, ils utilisent des bâches pour tenter de remettre les animaux à l’eau. Deux d’entre eux étaient sur les galets : l’un était trop mal en point pour être déplacé et est mort sur place. Un deuxième, après avoir été ramené au large grâce à une embarcation du SMA est rapidement « revenu mourir sur la plage », reprend le plongeur. Si l’incident n’est pas rare – dauphins, cachalots et autres cétacés s’échouent depuis toujours sur les plages des Marquises – Humu Kaimuko veut créer la discussion sur ces incidents pour « trouver des solutions » : « il y a une méthode traditionnelle pour accompagner ces animaux » précise-t-il.