À la Galerie Winkler, des œuvres mystères vendues pré-emballées

L’exposition de fin d’année de la galerie Winkler est d’un genre inédit. Une quinzaine d’artistes ont été sollicités pour créer une trentaine d’œuvres qui seront exposées…déjà emballées. Les amateurs sont donc invités à acheter dessin, peinture ou sculpture à l’aveugle.

À l’approche des fêtes, la galerie Winkler a pour habitude de proposer une exposition collective. Cette année, elle innove, avec un concept original et inédit. En effet, les œuvres seront mises à la vente… pré-emballées.

Stéphanie Vanizette explique : « Let me surprise you est un peu particulière, originale et un peu inédite. On a voulu présenter des œuvres emballées. Elles seront empaquetées. Ces œuvres n’ont jamais été présentées ni montrées. C’est vraiment un jeu de hasard. La personne qui tentera l’expérience et qui achètera l’œuvre à l’aveugle sera d’office sélectionnée pour un tirage au sort. La galerie Winkler fera gagner une œuvre originale aux les personnes qui auront bien voulu jouer le jeu. »

La galerie a sollicité des artistes déjà connus et leur a demandé de créer une ou plusieurs œuvres : dessin, peinture, collage, sculpture sur pierre, résine, bois. Une quinzaine d’entre eux ont accepté le challenge dont Tehina, Mov, Maryse Noguier, Tahiti ou encore Tahe. Ils n’avaient qu’une seule contrainte à respecter, celle de faire quelque chose de représentatif de leur style, de leur démarche et de leur travail pour minimiser les risques de part et d’autre.

Le vernissage aura lieu le jeudi 30 novembre à partir de 18 heures. Les œuvres acquises ce soir-là seront déballées en présence du public et des acheteurs. La danseuse Orama assurera une performance pour l’occasion, en lien avec la thématique de l’événement.

Jusqu’au 7 décembre, les acquéreurs trouveront quelques indices à la galerie pour faire leur choix. Pour chaque œuvre seront précisés : le nom de l’artiste, les dimensions, la ou les techniques, et le prix.

Une deuxième soirée est prévue jeudi 7 décembre afin de dévoiler au grand public les œuvres non acquises et de procéder au tirage au sort pour gagner l’œuvre originale.