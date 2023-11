À la Hawaiki Nui, « tout le monde pense à Kevin Kouider »

Le jeune rameur de Pirae va’a a été victime d’un malaise cardiaque quelques minutes après le départ de la Hawaiki Nui et a dû être évacué vers le CHPF, où il a été placé en réanimation. Équipages, organisateurs, commentateurs, tout le monde du va’a a un mot ou une pensée pour le jeune aito de 27 ans connu gentillesse autant que pour ses performances.

« Kevin Kouider, c’est un gars en or ». Le sentiment semble être unanimement partagé au sein du petit monde du va’a, réuni aux Raromatai pour sa grand-messe annuelle, la Hawaiki Nui. Une fête un peu gâchée, ce mercredi, par le sort du jeune rameur de 27 ans. Moins de dix minutes après le départ des V6 de Huahine pour une première étape très disputée, Kevin, parti en trombe au sein de l’équipage de Pirae Va’a, donne des signes de détresse. Rapidement, il est évacué de la pirogue, récupéré par un bateau suiveur puis par le staff médical d’urgence. Les premières observations concluent à un malaise cardiaque : le rameur doit être évacué par les airs vers le CHPF. D’après Polynésie la 1ere il serait « dans le coma et placé sous respiration artificielle ». Les organisateurs confirment que l’équipier de Pirae a été placé en réanimation et adressent toutes leurs pensées au rameur et sa famille, réunie au Taaone.

La triste nouvelle s’est rapidement propagée au sein des compétiteurs après l’arrivée en fin de matinée, et les messages et vidéos de soutiens pleuvent depuis sur les réseaux sociaux. « Bats toi, nous sommes tous avec toi », « Faitoito Kevin tu es un combattant, allez frère on t’attend ! », « tu es dans nos prières »… Il faut dire que Kevin Kouider, malgré son jeune âge a une place particulière dans le monde de la rame. « C’est un rameur émérite qui évolue dans le très haut du panier, Tout le monde le connait pour sa gentillesse, son dévouement, ses performances… Et si ça touche énormément de monde, c’est aussi que c’est le petit frère de Steve Teihotaata qu’on ne présente plus, rappelle Alex de Va’a News, qui commente la Hawaiki Nui en direct sur Radio1 et Tiare FM jusqu’à samedi. C’est toujours marquant quand un rameur est en difficulté, mais là c’est particulièrement dur. On espère simplement que les nouvelles seront bonnes rapidement et qu’il sera parmi nous très vite. Tout le monde pense à lui ».

Kevin Kouider, qui est surtout connu pour ses perfomance en va’a ho’e avait notamment remporté en 2022 la Taaroa Race à Punaauia. Pirae Va’a, qui termine à la 21e position de cette première étape de la Hawaiki Nui après le remplacement du rameur, devrait tout de même poursuivre la compétition. L’équipage devra aussi se passer de Steve Teihotaata, lui aussi parti vers Tahiti pour être au chevet de son frère.