À la présidence, dépistage en semaine et vaccination le samedi

Pour faire face à la forte demande, la présidence accueille depuis ce matin un centre de dépistage sous son grand chapiteau. Demain, ainsi que du lundi au vendredi de la semaine prochaine, les tests covid seront réalisés de èh30 à 15 heures.

Samedi 14 août, de 8 heures à 16 heures, le vaccinodrome prend le relais. Les deux vaccins sont proposés : Pfizer (2 doses, basé sur l’ARn messager, homologué pour les enfants à partir de 12 ans) et Janssen (1 dose, vaccin « classique » à vecteur viral, à partir de 18 ans).