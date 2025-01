À Los Angeles, le vent revient et les feux repartent

Après une relative accalmie en fin de semaine, les incendies historiques qui ravagent la région de Los Angeles sont repartis de plus belle ce weekend, alors que des vents chauds et secs regagnent en puissance. 16 décès sont à déplorer, 150 000 personnes ont été évacuées et 12 000 bâtiments, dont beaucoup d’habitations ont été détruits ou endommagés par les flammes. Les dégâts pourraient se chiffrer entre 16 000 et 18 000 milliards de francs (135 à 150 milliards de dollars) ce qui en ferait les incendies les plus chers de l’histoire américaine.

« La situation est toujours critique ». C’est ce qu’a expliqué ce dimanche Deanne Criswell, de l’agence fédérale de réponse aux catastrophe naturelles américaine sur la chaîne ABC news après six jours de feux destructeurs autour de Los Angeles, dont le ciel est plus que jamais noirci de fumée. En fin de semaine dernière, pourtant, les autorités avaient bon espoir de pouvoir contrôler la plupart de ces incendies, alors en perte d’intensité, durant le weekend. Sauf que les vents chauds et secs qui avaient déjà participé à leur propagation rapide en début de semaine ont repris et devraient même « regagner en puissance jusqu’à mercredi ». « Ces vents, combinés à la faible humidité relative et des combustibles, maintiendront la menace d’incendie à un niveau très élevé », a expliqué dimanche à BFM TV un responsable des pompiers de Pacific Palisades, commune située entre Santa Monica et Malibu qui fait partie des plus touchées ces derniers jours. Le « Palisades Fire », qui atteint les 10 000 hectares ravagés, s’est même étendu ce weekend vers le nord-Ouest et menacent de nouveaux quartiers densément peuplés, notamment San Fernando.

Selon les dernières estimations, 150 000 personnes ont été évacuées, 12 000 bâtiments ont été endommagés ou détruits, dont beaucoup d’habitations, et les dégâts pourraient se chiffrer entre 135 et 150 milliards de dollars (16 à 18 000 milliards de francs) d’après une estimation du service météorologique Accuweather cité par Le Monde. Des experts ont estimé auprès du média Axios que les pertes « assurées » pourraient se situer entre 20 et 30 milliards de dollars » (2300 à 3500 milliards de francs). Des chiffres qui en feraient quoiqu’il en soit les incendies les plus chers de l’histoire. Le gouverneur démocrate de la Californie Gavin Newsom, que Donald Trump ou Elon Musk rendent entièrement responsable de la situation et dont ils demandent la démission, a d’ores et déjà demandé un « Plan Marshall » pour reconstruire les zones détruites.

Alors que plusieurs personnes ont été arrêtées pour des tentatives de cambriolage dans des maisons évacuées – certains étaient habillés en pompiers – un couvre-feu a été décrété dans certaines zones pour faciliter le travail des soldats du feu. Parmi les milliers de pompiers mobilisés, d’importants renforts mexicains, incluant plusieurs hélicoptères bombardiers d’eau sont sur le terrain. L’enquête sur l’origine de ces incendies se poursuit aussi, avec la participation du FBI. « Nous ne négligerons aucune piste » a assuré le shérif du comté de Los Angeles à l‘AFP, alors que la rumeur d’actes volontaires enfle sur les réseaux sociaux. Certains pompiers ont aussi pointé que le Palisades Fire avait pris sa source sur le même site où des feux d’artifice du nouvel an avaient déjà provoqué un feu quelques jours plus tôt, comme le précise le Washington Post.