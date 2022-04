À l’UPF demain, une conférence sur les langues océaniennes

Dans le cadre des conférences « Savoirs pour tous », l’UPF présente jeudi Mary Walworth, spécialiste de linguistique océanienne, qui partagera les dernières découvertes en matière d’interactions entre les langues de la région..

Mary Walworth dirige le groupe de recherche en linguistique océanienne à l’institut Max Planck en Allemagne (Comparative Oceanic Linguistics). Ses recherches concernent l’évolution et les interactions entre les langues océaniennes, plus particulièrement en Polynésie et au Vanuatu. Le Dr Walworth a travaillé de manière étroite, notamment par des enquêtes de terrain, avec plusieurs communautés linguistiques de Polynésie française, notamment à Rapa Iti et Mangareva.

En 2012, Mary présentait un nouveau groupement généalogique des langues de Polynésie orientale en suggérant une histoire linguistique fondée sur les phénomènes de contact, en contradiction avec les sous-groupes linguistiques théoriques « Tahitic » et « Marquesic ». Au fil des 10 dernières années, grâce à une documentation plus approfondie, des nouvelles données accessibles et de nouvelles méthodes d’analyse, les théories linguistiques sur les affinités entre langues polynésiennes ont encore évolué. Au cours de cette présentation, Mary proposera un aperçu du passé, du présent et du futur possible de la linguistique historique en Polynésie, en se focalisant d’une part, sur les relations internes qui ont existé entre les langues de Polynésie orientale et d’autre part sur leur place dans la famille des langues polynésiennes en général.

A 17:30 en amphi A1, Conférence Savoir Pour Tous « L’histoire des Langues Polynésiennes : 10 ans plus tard » par Mary Walworth.

Une rencontre entre doctorants et chefs d’entreprise

Avant la conférence, dès 16 heures, l’école doctorale de l’UPF organise un nouveau « Sunset sur le deck » Dès 16:00, sur le deck de la cafétéria, « Sunset sur le Deck » (affiche en PJ), un événement qui permet des rencontres entre doctorants et professionnels (chefs d’entreprise, chefs de service, décideurs…). Un format qui avait rencontré un vif succès en 2021 avec des retombées concrètes pour les doctorants.