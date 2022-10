À l’UPF, une journée pour préparer son avenir

L’université de la Polynésie et son Centre d’Orientation, des Stages et de l’Insertion Professionnelle (Cosip) organisent ce jeudi à l’université de Polynésie française une journée « Stages & Emplois, Ua Reva ». Une journée pour accompagner les étudiants dans la construction de leur projet professionnel.

À l’occasion de cette journée, des professionnels de l’accompagnement à l’insertion et à la création d’entreprise animent des ateliers sur les dispositifs de recrutement du fenua et à l’international, sur la création d’entreprise ou encore sur les détails auxquels il faut faire attention sur les contrats de travail. « On a réussi à mobiliser pas mal d’acteur du fenua sur ces questions-là et en point d’orgue de la journée il y a un stage dating où des entreprises à la recherche de stagiaires viennent recruter des étudiants au travers de brefs entretiens. » explique Isabelle Gebus, directrice du Cosip.

La principale difficulté pour les étudiants, selon la directrice du Cosip, « est de les faire sortir de leur zone de confort et d’aller à la rencontre des entreprises », d’où l’organisation d’un stage dating avec des entreprises de la place :

La journée « Stages & Emplois, Ua Reva » se clôturera à 16 heures.