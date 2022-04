À Mahina, les mutoi interpellent un iguane

La police municipale a attrapé un jeune iguane qui avait été repéré par des administrés à Mahinarama. En 2021, c’étaient deux caméléons qui avaient été retrouvés à Taravao et Papeete. Des reptiles interdits d’importation et dont l’arrivée au fenua pose question.

Drôle de rencontre pour des habitants des Hauts de Mahinarama. Ce vendredi, en début d’après-midi, ils aperçoivent dans leur cour un gros lézard plutôt coloré. Les muto’i sont contactés, trois policiers dépêchés sur place, et il ne tardent pas à repérer l’animal d’environ 60 cm, sur un talus entouré de fougères. Pas farouche, le reptile est plutôt vif, et bien décidé à échapper à l’interpellation. Il faudra plusieurs minutes et un saut de clôture pour l’immobiliser. Le Dr Olivier Betremieux, de la clinique vétérinaire de Fariipiti, se chargera de l’identification : il s’agit d’un iguane, âgé de « moins de deux ans » et probablement élevé en captivité vu sa sociabilité. À cet âge-là, difficile de déterminer le sexe, mais le spécialiste « penche » pour un mâle d’après le tout premier examen. Nom de code : « Godzilla », en attendant, peut-être, de retrouver les propriétaires. Et ce propriétaire, la Diren aimerait bien le connaître, pour lui poser au moins une question : comment le reptile est-il rentré dans le pays ?

Par bateau, mais pas seulement…

Pas légalement en tout cas. Les dérogations au principe d’interdiction d’import des espèces exotiques ne sont pratiquement jamais accordées par le pays, à moins de longs combats devant la justice. Pour le Dr Betremieux, « Godzilla » est vraisemblablement arrivé par bateau, que ce soit sur un voilier ou, plus probablement, via un marin d’un navire de pêche étrangers de passage à Papeete. « Il y a une quinzaine ou une vingtaine d’années, certains les faisaient passer par avion, aujourd’hui, avec les passages des bagages aux rayonx X, et les scanner de la TSA aux États-Unis, ça parait plus difficile », reprend-il. Difficile mais pas impossible : certains passionnés affirment, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, avoir voyagé récemment avec des reptiles juvéniles. D’autres expliquent que des propriétaires vendent localement des animaux élevés au fenua. Ce très beau spécimen d’iguane, de près d’1m50, par exemple, vivrait en toute illégalité à Punaauia :

Protection de la biodiversité

La découverte est loin d’être isolée. L’année dernière, un caméléon casqué du Yémen et un caméléon de Madagascar avaient été attrapés, coup sur coup, à Taravao et sur les hauteurs de Papeete. Un autre aurait été retrouvé récemment à Supermahina. Et en 2016, c’était un iguane qui avait été retrouvé mort dans un bocal en verre sur le bord de route à Tipaerui. Des découvertes qui, bien sûr, posent question : si ces animaux sont interdits à l’importation, c’est avant tout par principe de précaution. Les autorités le rappellent régulièrement : il s’agit de protéger les écosystèmes locaux, fragiles et déjà lourdement ébranlés, par le passé, par l’arrivée d’espèces invasives, contre des maladies importées, ou des intrus qui perturberaient la chaine alimentaire. Pour ce qui est de « Godzilla » les risques sont toutefois limités, indique le Dr Betremieux. Le jeune iguane parait être en bonne santé, il se nourrit principalement de fruits et d’insectes. « Ça n’est pas plus invasif que les geckos de Madagascar qu’on voit à Moorea, et qui ont dû arriver dans du bois », explique le spécialiste. L’animal, réputé pour ses talents d’évasion, peut tout de même mordre. La Diren devrait mener une enquête sur cette découverte. Godzilla, lui dormira pour quelques jours au terrarium de la clinique de Fariipiti.