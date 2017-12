« A Makemo, quand les ina’a tombent… »

Pendant quelques jours à Makemo aux Tuamotu, les habitants ont boudé le poisson du lagon et celui du large au profit d’une profusion de ina’a ! Car comme l’explique Maire Tepuhiri sur l’atoll : « quand les ina’a tombent, il n’y a plus personne à la maison. Tout le monde part les ramasser ».

A Makemo aux Tuamotu, c’est la saison des ina‘a. Il y a quelques jours, la présence de très nombreux oiseaux blancs au large et à raz de l’océan a été le signal que les petits ina’a se rapprochaient de la cote. Epuisettes à la main, petits et grands ont alors fondu sur le récif, n’ayant plus qu’à attendre que les vagues ramènent les petits poissons dans leurs filets. Originaire de Makemo, Maire Tepuhiri raconte que lorsque les ina’a « tombent », il n’y a plus personne dans les maisons. Tout l’atoll rejoint le récif.

Bonne surprise cette année, l’océan a apporté des ina’a plus de trois jours durant. Un évènement assez rare.