A Makemo, un chien sans laisse c’est 1 300 Fcfp d’amende

Pour éviter propagation des chiens errants sur l’atoll de Makemo, la mairie a pris un arrêté municipal pour obliger tous les propriétaires à tenir leurs chiens en laisse sous peine d’une amende de 1 300 Fcfp la première fois et 5 000 Fcfp la seconde. Les chiens errants retrouvés sans propriétaires seront « saisis et conduits vers un dépôt communal où il seront gardés », précise l’arrêté municipal.

Le conseil municipal de Makemo s’attaque au problème des chiens errants. Le conseil municipal a pris un arrêté relatif à la « divagation des chiens errants sur la voie publique ». Cet arrêté précise que les propriétaires de chien « doivent veiller à ce que celui-ci ne puisse constituer un risque d’accident et ne porte atteinte à l’hygiène, à la sécurité et à la tranquillité publique ». Le conseil municipal et son tavana, Félix Tokoragi, en avaient marre de voir trainer sur la route « des tonnes d’excréments ». Le maire explique qu’un travail d’information et de sensibilisation a été effectué par l’équipe municipale pendant un an et demi. Avant d’en venir aux amendes.

Sur place l’arrêté est relativement bien respecté. Tevahine et son mari promènent leur chien tous les jours. Ce dernier est tenu en laisse. Mais Tevahine explique que c’est surtout « pour le dresser ». Elle se dit néanmoins assez satisfaite par la solution radicale prise par la mairie.