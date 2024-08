Ce dimanche, 350 athlètes s’élanceront depuis le Tauati Ferry pour le quatrième Swimrun de Moorea. Une épreuve toujours plus populaire doublée, pour ceux qui préfèrent la détente au périple amphibie, d’une matinée de mini-croisière dans les baies de Moorea. Au programme : de la bonne musique, avec Eto, Anapa Sound ou Tommy Driker, un grand ma’a Tahiti, et des activités inédites, de la tyrolienne à la descente en rappel, en passant par un parcours cordé sur les flancs du bateau.

Journée à la carte, ce dimanche à Moorea. Les plus sportifs ont fait leur choix depuis longtemps, et se jetteront à l’eau pour la quatrième édition du Swimrun de Moorea. Une épreuve qui n’est plus organisée par Xterra mais par la MozTeam et qui prend cette année le nom du Tauati Ferry, navire d’où les athlètes s’élanceront dans la matinée. 35km de course « XL », dont 10 de nage pour les plus courageux, qui repasseront par le bateau – en l’abordant par des échelles ! – en baie d’Opunohu après avoir nagé dans la Baie de Cook, 13 km pour le « S », qui n’a de petit que le nom… Impossible de s’inscrire pour ce périple amphibie puisque les 350 dossards ont été réservés voilà de longs mois.

En revanche, ceux qui le souhaitent pourront venir assister au départ de la course depuis le ferry, encourager leurs proches, ou simplement profiter d’un « Baytrip » de quatre heures. Cette idée de mini-croisière à l’occasion du Swimrun, l’ex-Aremiti l’avait déjà lancée l’année dernière, et il s’agit cette fois d’en tirer le meilleur. Les passagers, entre 200 et 400 d’après les organisateurs, pourront profiter des vues exceptionnelles de l’intérieur des baies, mais surtout ils pourront choisir leur ambiance à bord. « On aura Eto et Anapa Sound à l’intérieur du bateau et sur le sundeck, on aura plusieurs DJ, dont Tommy Driker, qui vont mettre le feu, détaille Pauline Rey, chargée de l’évènement pour Tauati Ferry. Ça sera carrément cool : on pourra écouter sa musique, être avec ses potes, sa famille, profiter des beaux paysages… Parfait ! »

Départ du « Baytrip » à 8h20 de Moorea – ou à 7 heures de Papeete pour ceux qui se munissent d’un autre billet – puis direction la baie de Cook pour le départ de la course. Le ferry prendra ensuite la route de la baie d’Opunohu, avant de rentrer à quai à Vaiere à 12h30, avec à chaque étape de longues pauses pour profiter des spots et de l’ambiance. À bord, pour tous les passagers, un ma’a traditionnel, des animations surprises, et même quelques sensations fortes. Tauati Ferry a fait un partenariat avec le spécialiste du travail en hauteur Acropol pour mettre en place une tyrolienne, une descente en rappel et un parcours cordé sur le flanc du bateau :

Les places pour ce « Baytrip » sont à acheter sur le site de Tauati Ferry ou aux billeteries des gares maritimes de Papeete ou Moorea. Des tables VIP sont aussi disponibles sur demande à l’adresse pauline@oksuper.pf.