À Moorea, un concept house pour faire vivre l’art contemporain autrement

À Moorea, un nouveau lieu de vie sera bientôt dévoilé. Baptisé Taianapa, il consiste en un concept house, une maison familiale qui proposera des chambres en location de courte durée, un jardin planté de nombreux fruitiers et un café-boutique pour découvrir l’art contemporain en situation. L’inauguration est prévue le 24 février.

« Taianapa est un éco-lieu sur l’île de Moorea qui va casser un peu les codes de l’art tel qu’on le voit aujourd’hui, il va présenter en situation de l’art contemporain polynésien avec une partie bar-boutique qui va apporter des activités musicales et autres en partenariat avec les associations culturelles de l’île », explique Vaiana Drollet, fondatrice du concept house.

Si l’architecture, avec sa forme triangulaire, rappelle le whare maori, le lieu porte le nom d’un guerrier, venu de Raiatea, qui mena avec succès plusieurs combats sur l’île sœur en se cachant dans les reflets du soleil avant de passer à l’attaque. « Ce nom m’a été donné par Maurice Rurua, membre de l’association culturelle Puna reo Piha’e’ina », précise la fondatrice qui souhaitait un lieu ancré dans son territoire et son histoire.

« Dans ce lieu lui y a deux espaces très distincts, une partie privée et une partie publique, la partie privée correspond à la pension de famille, c’est une maison d’habitation familiale ou trois chambres sont à louer, toutes inspirées d’artistes différents. Cette année Mov, Ravaray et Tuatahi ont investi les lieux. La partie publique est un café-boutique et un jardin, accessible à tous. »

Les chambres permettront de s’immerger dans l’univers des artistes en allant au-delà de la seule exposition d’œuvres. Elles changeront de décor chaque année. Le jardin, planté de très nombreux fruitiers, sera ouvert à tous. Il s’étend sur 5 000 mètres carrés et il reflète la philosophie de Vaiana Drollet et sa famille. « Notre vision est de vivre de ce que l’on produit. » Ce jardin, sera lui aussi agrémenté d’œuvres. « L’idée est de découvrir l’art en situation, dans un cadre différent, intimiste. C’est une manière plus intuitive de profiter des œuvres. »

Taianapa sera évolutif. Les œuvres disponibles à la vente changeront en fonction des acquisitions. Les chambres pourront être mises à disposition d’artistes en résidence. Des événements seront organisés.