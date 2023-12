À Paofai, Noël réussi malgré l’arrivée de la pluie

Plusieurs centaines d’enfants de Tahiti ont participé ce vendredi au Noël des Solidarité, organisé par la DSFE à Paofai. Entre les châteaux gonflables, les mascottes, les initiations à la magie, la réalité virtuelle, les snacks les cadeaux, chaque enfant a pu s’offrir « un Noël qu’il mérite ». Et ce malgré la fin d’après-midi pluvieuse qui a contraint a annulé la projection de film dans le parc.

Effervescence de Noël à Papeete, ce vendredi matin. Alors que le centre-ville est bondé de retardataires à la recherches des derniers cadeaux, le Parc Paofai a, lui, accueilli plusieurs centaines d’enfants, à la faveur d’un ciel bleu inespéré, du moins, en début de journée. C’est la septième fois que la DSFE organisait, sous le patronage de la ministre des Solidarité Chantal Minarii Galenon, accompagnée pour l’occasion de Ronny Teriipaia et d’élus de l’assemblée, un « Noël des Solidarités ».

L’idée : offrir des animations et activités gratuites à des enfants de tout Tahiti. Certains étaient venus en famille, beaucoup sont arrivés avec leur centre de loisir, leur association de quartier, ou des bénévoles locaux. « On a voulu cette année, ouvrir à tout le monde, quels que soient les quartiers, quels que soient les communes. Certains n’ont pas malheureusement le Noël qu’ils voudraient avoir, et c’est le moment de leur offrir », explique Teiva Manutahi, qui a repris ses fonctions d’Educ-spé à la DSFE.

Au micro ce matin, sous un chapeau de Père Noël, l’ex-directeur de la DPDJ orientait les quelques deux cents participant entre les différentes activités, et elles étaient nombreuses : toboggans et châteaux gonflables, ateliers guirlande et « sculpture en pain d’épice », initiation à la magie, réalité virtuelle pour les ados, animations musicales, avec en guest-star Sylvio Ciciero, distribution de « surprises » et snacks gratuits – probablement le stand le plus couru, glaces, barbe à papa et churros obligent. « Tout pour passer une bonne journée », se félicitent les organisateurs.

Tout sauf le temps, qui s’est malheureusement couvert, avant de gronder en début d’après-midi. La projection du film Encanto prévu le soir dans le parc, dans le cadre de l’opération Te Hono Noera, a dû être annulée. Tant pis « les enfants ont eu le temps de profiter », assure-t-il du côté de la DSFE qui a distribué 2000 cadeaux dans la journée. Le plus beau souvenir des enfants restera tout de même la visite du Père Noël et de ses mascottes qui se sont aussi prêtées au jeu des photos avec les élus.