À partir du 11 mai, plus besoin de vaccin Covid pour passer par les États-Unis

L’administration américaine a confirmé la levée de cette obligation vaccinale mise en place en octobre 2021, lors de la réouverture du sol américain. La date du 11 mai, qui correspond à la levée de l’état d’urgence sanitaire aux États-Unis, avait déjà été évoquée en février, mais les autorités américaines, toujours prudentes sur le risque de reprise épidémique, n’avaient pas souhaité la confirmer jusqu’à la semaine dernière.

Les États-Unis se rouvrent aux non-vaccinés. Depuis novembre 2021 et la réouverture du sol américain, tous les voyageurs débarquant ou même faisant escale dans le pays sont tenus de présenter a minima une double vaccination Covid. Une restriction de voyage abandonnée depuis longtemps par la métropole, l’Europe ou le fenua, mais que Washington avait jusque-là choisi de laisser en place. Résultats : impossible pour les Polynésiens non-vaccinés de s’envoler vers l’Ouest. Certains, y compris parmi les élus du Pays, avait été contraints de passer par Nouméa et l’Asie pour se rendre en métropole ces derniers mois. L’administration de Joe Biden a confirmé que son sol serait de nouveau ouvert à tous à partir du 11 mai. « Nous continuons à surveiller l’évolution du Covid-19 et l’émergence de variantes du virus, mais nous disposons des outils nécessaires pour détecter et répondre à l’émergence potentielle d’un variant lourde de conséquences », a explique le président américain la semaine dernière. Compte tenu des progrès que nous avons accompli et des dernières recommandations de nos experts en santé publique, j’ai décidé qu’il n’était plus nécessaire d’imposer les restrictions aux voyages aériens internationaux que j’ai imposées en octobre 2021″.

1,1 million de morts aux États-Unis, jusqu’à 20 millions dans le monde

La date du 11 mai avait été évoquée dès la fin du mois de janvier, puisqu’elle correspondait aussi à la levée de l’état d’urgence sanitaire aux États-Unis. Certaines personnalités non vaccinées, comme Novak Djokovic, avait alors eu confirmation qu’ils pourraient se rendre sur le sol américain à partir de cette date et il paraissait alors très probable, comme nous l’écrivions le 1er février, que le 11 mai soit aussi la date de levée de l’obligation vaccinale pour l’ensemble des voyageurs. Les autorités sanitaires américaines ne s’avançaient toutefois pas sur une généralisation de la mesure, et l’agent consulaire américain au fenua, Christopher Kozely, avait même démenti une « rumeur ». Une prudence qui s’explique probablement par le tribut payé par les États-Unis à la pandémie : sur les 7 millions de morts officiellement recensés dans le monde, plus d’un million sont américains. L’OMS chiffre toutefois à 15 à 20 millions de morts le bilan du Covid dans le monde, en comptant les décès dont le lien avec le Covid n’a pas pu être authentifié et les conséquences de la saturation des systèmes de santé dans les pays touchés.