A Punaauia, un vélo-cargo électrique pour livrer les courses à domicile

Le Super U Tamanu de Punaauia propose depuis le début du mois des livraisons d’un nouveau genre. En investissant dans un vélo-cargo électrique le supermarché veut faciliter la vie des personnes les moins mobiles, tout en préservant l’environnement.

Un vélo qui a du coffre : c’est ce que vous risquez de croiser sur les routes de Punaauia dans les semaines à venir. Beuacoup de supermarchés avaient été sollicités, pendant le confinement, par des clients qui préféraient se faire livrer leurs courses plutôt que de sortir de chez eux. Des demandes auxquelles le Super U Tamanu Punaauia avait répondu autant que possible : « On a beaucoup livré, en voiture, chez des personnes âgées ou à mobilité réduite, dans des familles », explique Tini, un des responsables du magasin. Mais il s’agissait de proposer un service plus durable, dans tous les sens du terme.

Depuis le 1er juin, les salariés du supermarché livrent gratuitement à domicile… en vélo. Une nouveauté en Polynésie rendu possible par l’investissement dans un vélo cargo, spécialement conçu pour protéger les courses le temps du trajet. Taro, qui fait partie de ceux qui doivent se tenir prêts à enfiler un casque pour partir en livraison, n’a pas trop à s’en faire pour ses cuisses : l’engin est équipé d’un moteur électrique pour assister le pédalier.

« On le fait pour faciliter la vie des gens, et pour l’environnement », assure Tini. La commande se fait par téléphone, au 40.54.45.20. « Je récupère les sacs qui ont été préparés en magasin, et je pars dès que je peux… La livraison se fait en moins de deux heures », explique Taro. Les livraisons gratuites, réalisées entre le PK18 et Taapuna, sont possible dès 5 000 francs d’achats, et du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures.