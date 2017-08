A quelle taille pêcher les poissons de lagon ?

Depuis le mois de juillet, les pêcheurs de Moorea se réunissent afin de définir ensemble les tailles minimales des poissons commercialisés. Le but est de réaliser une base de travail pour la direction des ressources marines et minières (DRMM) dans le cadre de la révision du plan de gestion des espaces maritimes (PGEM) de l’île sœur.

Les pêcheurs de Moorea semblent particulièrement soucieux de l’écosystème de leur lagon. Au mois de juillet dernier, une première réunion a rassemblé les pêcheurs au fil, à la ligne ou au fusil, ainsi que la mairie, le Criobe et la DRMM sur le sujet de la taille minimum des poissons commercialisables. L’objectif étant de préparer une base de travail pour la DRMM dans le cadre de la révision du PGEM de Moorea. Pour l’instant, le PGEM réglemente la taille des maillages pour des filets ou encore du grillage des cages mais rien n’est indiqué spécifiquement sur la taille des poissons à pêcher. Choisir la taille des poissons autorisés à la pêche c’est garantir le respect du cycle de reproduction des espèces et donc faire perdurer l’activité de pêche. Différents poissons ont donc été présentés à l’assemblée puis pesés et mesurés avant de discuter d’une taille minimum.

Ainsi la taille minimale pour les gros perroquets est de 25 cm, 20 cm pour tous les perroquets, 25 cm pour les carangues, 18 à 22 cm pour les chirurgiens, 20 cm pour les barbillons, 25 cm pour les labres et 17 à 20 cm pour les rouges. Une deuxième réunion est prévu le 12 août prochain pour étudier cette fois la taille des pa’a’aihere, manini, pā’uara, mārava, ‘ō’eo, tuhara et paraha peue. Les poissons déjà étudiés pourront faire l’objet d’une nouvelle étude. Une fois les propositions définitives, le Pays et la commune seront chargés de les valider.

Synthèse Réunion Sur Les Tailles 7 Juillet 2017VF by Fred Ali on Scribd