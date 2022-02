À quelques jours de ses 50 ans, Kelly Slater triomphe à Pipeline

À une semaine de son 50e anniversaire, Kelly Slater a remporté la Billabong Pro sur le spot de Banzai Pipeline, sur la côte Nord d’Oahu. « La plus belle victoire de ma vie », s’est extasié l’Américain, onze fois champion du monde, qui bat en finale l’étoile montante du surf Hawaïen, Seth Moniz, qui n’a pas la moitié de son âge.

Sa dernière victoire sur une étape du circuit mondial remontait à 2016, et c’était à Teahupo’o. Ce samedi, Kelly Slater, doyen et légende vivante du surf professionnel, a rappelé à tous qu’il n’était pas là pour faire de la figuration, en remportant la première étape du Championship Tour 2022n sur son spot fétiche de Banzai Pipeline. Trente ans après son premier titre mondial, à six jours de son 50e anniversaire, le « Goat » (« Greatest of all time ») l’a emporté, dans le heat final, face à l’Hawaïen Seth Moniz, qui n’a pas la moitié de son âge. Il s’agit de sa 56e victoire sur le circuit pro, un record qui semble plus que jamais inébranlable, et sa 8e à Pipeline, où il avait remporté son premier succès en 1992. L’Américain, qui retrouve temporairement une première place au classement WSL, pourrait même prétendre à une 12e couronne cette année. Il devra pour cela confirmer sa grande forme dans moins d’une semaine sur le spot tout proche de Sunset Beach, où doit avoir lieu la Hurley Pro.

« Je ne sais même pas quoi dire, a-t-il déclaré, visiblement ému, après avoir été porté en triomphe sur la plage de Ehukai. J’étais au line up, juste en train de me dire qu’il fallait que je sois dans le moment, peu importe la tension qu’il y a. Donc je respirais juste, étant dans l’instant. Je pensais que Seth avait cassé le combo à cause de la foule et j’ai dit : « Reste juste dans l’instant, absorbe-le. » Mais j’ai juste savouré ça et c’est la plus belle victoire de ma vie ».