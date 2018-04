A quoi cotisent les ministres et les représentants ?

Les élus de l’assemblée et les membres du gouvernement cotisent-ils pour la CST ? La maladie ? A quelle hauteur ? A la suite des nombreuses rumeurs et interrogations qui circulent sur le sujet à une semaine du premier tour des territoriales, Radio 1 publie les dernières fiches de paie d’un représentant et d’un ministre pour clarifier toutes ces questions.

Le sujet de la cotisation des élus de l’assemblée et des membres du gouvernement a beaucoup fait parler de lui lors du dernier mouvement de grève contre la réforme des retraites. La semaine dernière, un auditeur de Radio 1 et Tiare FM s’interrogeait sur le fait de savoir si les représentants cotisaient à la CST ? Ou encore pour la maladie ? Pour éclaircir toutes ces questions, Radio 1 s’est procuré la dernière fiche de paie d’un élu et d’un ministre.

Et oui, nos élus et, même les membres du gouvernement, cotisent bien à la Caisse de prévoyance sociale, tant au niveau de la Contribution de solidarité territoriale (CST) qu’au niveau de la maladie. Les membres du gouvernement cotisent même en partie pour la retraite, l’autre partie étant une retraite par capitalisation chez Axa. Tandis que les représentants ne cotisent que pour cette retraite par capitalisation auprès du même organisme.

Ainsi, les élus à Taraho’i sont ponctionnés de 28 057 Fcfp pour la CST et 34 762 Fcfp pour la maladie. Soit 62 819 Fcfp pour un salaire brut de 640 185 Fcfp. Les membres du gouvernement cotisent, eux, à hauteur de 31 369 Fcfp à la CST et 37 327 Fcfp à la CPS pour la maladie, soit 68 696 Fcfp pour un salaire brut de 687 420 Fcfp. Pour ce qui est des retraites, le gouvernement et les élus de l’actuelle majorité ont annoncé le mois dernier qu’ils n’étaient pas opposés à cotiser à la CPS comme tous les salariés. Un texte est d’ailleurs dans les tuyaux depuis le mois dernier.