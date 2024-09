La compagnie australienne Gravity & Other Myths débarque pour la première fois au fenua avec A Simple Space, un spectacle d’acrobatie à couper le souffle. Sans décors, sans maquillage, ni narration, les artistes repoussent les limites du corps humain au plus près du public. Six représentations sont prévues les 20, 21, 22, 27, 28 et 29 septembre sous le fare pote’e Ovini du parc Vaitupa de Faa’a.

Un spectacle d’exception. C’est ce que promet la compagnie australienne Gravity & Other Myths avec ses huit acrobates et musiciens, qui vont faire découvrir leur spectacle A Simple Space au public du fenua. Pas de décors, pas de maquillage, et pas de mise en scène traditionnelle non plus, juste des acrobaties époustouflantes, sans artifices. Au programme : des pyramides humaines, des corps projetés dans les airs, des tourbillons, des contorsions et des sauts périlleux réalisés par des « équilibristes de haut vol ». Créé en 2009, le spectacle a fait plusieurs fois le tour du monde et collectionné les récompenses.

L’autre particularité de ce spectacle est sa proximité avec le public, pensé pour que chacun se retrouve au cœur de l’action. « L’idée, c’est d’être au plus proche des acrobaties pour vraiment vivre l’aspect incroyable. Ils vont défier la gravité à chaque instant… On est vraiment dans la performance physique, explique Guillaume Gay, directeur de la Compagnie du Caméléon. En même temps, c’est très ludique, très drôle, et en lien direct avec le public. On n’est pas dans une histoire racontée, il n’y a ni narration ni dramaturgie, mais on est véritablement transporté au cœur de leurs performances physiques. »

Pour leur première apparition au fenua, la troupe se produira dans le cadre du parc Vaitupa, sous le fare pote’e Ovini. Six représentations sont prévues les 20, 21, 27 et 28 septembre à 19h30, ainsi que les dimanches 22 et 29 septembre à 18h. Les billets sont disponibles à la vente sur ticket-pacific.pf.