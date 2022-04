Abstention record : pour Oscar Temaru, les Polynésiens « commencent à comprendre »

Le chef de file indépendantiste « espère » que la forte abstention qu’a connu le fenua lors de ce premier tour est une réponse à l’appel passé par le Tavini. Mais il dit aussi « attendre de voire le deuxième tour » pour le vérifier.

Il a sonné la cloche à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote sur le motu Ovini ce samedi. Le maire de Faa’a se félicite d’avoir « rempli ses obligations administratives et électorales », mais ne se désole pas, contrairement à beaucoup d’autres élus, des chiffres historiquement bas de la participation au fenua. Et ce même si, avec 78,5% d’abstention contre 69,13% à l’échelle de la Polynésie, Faa’a a moins bien voté que la plupart des communes. Il faut dire que le Tavini et son chef de file avaient appelé à l’abstention à cette élection. Comme en 2017 d’ailleurs. « Chat échaudé craint l’eau froide », sourit l’ancien président, qui rappelle que le parti bleu ciel avait un temps conclu un accord avec le parti socialiste pour avancer dans le processus de souveraineté, et qu’il s’était senti trahi par le manque de concession de la présidence de François Hollande.

La désertion des bureaux de vote serait donc dû à l’appel du parti indépendantiste ? « C’est ce que j’espère », nuance le maire, qui « attend de voir le deuxième tour », où la participation pourrait être en hausse. Mais il estime tout de même déjà que les Polynésiens « commencent à comprendre » le message. « L’éducation prend du temps » dit-il.