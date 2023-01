Accident mortel du 11 novembre : le dossier renvoyé à l’instruction

Le tribunal de Papeete devait juger ce lundi l’automobiliste qui avait percuté un deux-roues sur la RDO, le 11 novembre dernier, provoquant la mort de la passagère du scooter. Sur demande du conseil du prévenu placé depuis les faits en détention provisoire, l’affaire a été renvoyée à l’instruction.

Grande déception ce lundi au tribunal de Papeete. Deux mois après l’accident qui a couté la vie à la jeune Clémence Duprat, son compagnon, ses amis et sa famille espéraient que justice soit faite ce lundi à l’occasion de l’audience en comparution immédiate différée. Finalement, ils devront faire preuve de patience quelques mois encore, puisque le tribunal a décidé de renvoyer le dossier à l’instruction. L’enquête va donc reprendre et la nouvelle n’est pas très bien accueillie par les victimes. Vincent Dubois, le conseil du conducteur du deux-roues, explique que du côté de la famille de la principale victime qui s’est déplacée depuis la métropole pour assister au procès, « c’est l’incompréhension ». « Il y a une jeune fille qui est décédée sur le coup dans l’accident, dans des conditions extrêmement violentes avec un chauffard qui roulait très vite et qui avait presque 3 grammes dans le sang », précise-t-il encore.

C’est le conseil du prévenu, Me Fromaigeat, qui est l’origine de ce retour en arrière. Il demandait à la Cour le renvoi de l’affaire devant le juge d’instruction car selon lui, « l’enquête de flagrance n’a pas permis d’avoir tous les éléments qui permettent à ce dossier d’être jugé. »

Dans cette affaire R.L., le prévenu, avait passé une soirée bien arrosée dans un bar de Fare ute. Au cours de la soirée, il aurait chuté, perdu connaissance et se serait ouvert le crâne. Il avait ensuite pris le volant de sa voiture et aurait été victime d’un malaise juste avant de percuter le deux-roues des amoureux. Il ne souviendrait vraisemblablement pas de l’accident et aurait même fait un arrêt cardiaque sur le chemin vers l’hôpital. Cet homme, déjà connu défavorablement des services de police pour des infractions routières à répétition, a fait trois victimes ce soir-là puisqu’en plus du deux-roues sur lequel circulait la jeune femme décédée et son compagnon, un autre véhicule a été mis en cause. Le conducteur du deux-roues, Alvin Tehau, un footballeur de l’AS Tefana, et la conductrice de l’autre véhicule ont eu plus de chance que Clémence Duprat et s’en sortent sans graves séquelles physiques. Dans ce type de dossier l’instruction doit s’inscrire, selon l’avocat du prévenu, dans un délai d’un an qui peut être dépassé si des investigations particulièrement complexes doivent être menées.