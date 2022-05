Activités et animations gratuites pour la Journée de la famille

Samedi 14 mai marque la Journée internationale de la Famille. Le ministère de Virginie Bruant, en charge de la Famille, organise à Tahiti, Moorea et Raiatea plusieurs animations et activités gratuites que petits et grands peuvent faire ensemble.

Proposer aux familles une « bulle d’après-crise » pour « resserrer les liens intergénérationnels », c’est l’objet de la Journée de la famille organisée samedi 14 mai à Tahiti, Moorea et Raiatea. Virginie Bruant, ministre du Travail en charge de la Famille, a présenté l’événement ce matin à l’issue du conseil des ministres.

Taravana Family Challenge – Jardins de Paofai, 8-1

– Jardins de Paofai, 8-1 Course d’obstacles à 11 heures : inspirée du parcours du combattant et d’une course « color run ». Les enfants sont invités à se déguiser. Les participants devront ramper sous des filets, traverser un mur de toiles d’araignées, marcher sur des poutres, sauter dans des pneus… mais aussi répondre à un quizz entre les obstacles. Et pour résister aux jets de paillettes, de poudre colorée ou d’eau qui attendent les coureurs, un t-shirt offert ainsi qu’une collation de fruits frais sont prévus.

Ateliers et jeux : face painting, création de chapeaux en papier, permaculture (les enfants feront des boutures qu’ils pourront ramener chez eux), beach tennis, beach volley, pétanque, foot, fléchettes.

Parc d’attractions au parc Vairai de Punaauia, 9-16 h

Le parc Vairai se transforme en aire de jeux géante avec des modules gonflables, du rodéo, du bowling et d’autres jeux pour enfants et adultes. Les familles sont invitées à venir avec leur pique-nique.

Randonnées guidées à Mahina et Opunohu (Moorea), 8-15 h

Quatre groupes de 40 personnes (Mahina) et quatre groupes de 20 personnes (Moorea) sont en cours de constitution pour des départs échelonnés. Les randonnées font de 6 à 8 km, soit 1h30 à 1h45 de marche. Il faut réserver au 89 31 77 30 ou par mail à [email protected]. Prévoir un sac à dos avec de l’eau et de quoi grignoter.

Accrobranche au Rainbow Park de Pirae, 9-16 h

Découverte du parc animalier et du parcours d’accrobranche, encadrée par des professionnels. Des navettes gratuites sont prévues toutes les heures à partir de 9 heures pour les personnes n’ayant pas de moyen de transport.

Réservation au 40 53 47 47 pour le parcours d’accrobranche, en précisant le créneau souhaité : 9-12h30 ou 12h30-16h

Ecomusée Te Fare Natura à Moorea, 9-16h

Des ateliers selon les âges : construction de titiraina, et course dans la baie (5-10 ans), jeu en binôme avec des casques de réalité virtuelle (10-14 ans), et jeu de reconnaissance des écosystèmes de Moorea avec casques de réalité virtuelle (15-18 ans)

Initiation au va’a à Pirae, 13-16h

La Fédération tahitienne de va’a propose des initiations et des sorties en famille en V12 avec un guide.

Cinéma en plein air 18h30-21h

Projection du film Jumanji avec Robin Williams, à Tahiti (parking du Super U de Taravao), Raiatea (parvis du marché d’Uturoa) et Moorea (Salle omnisports de Papetoai).

Challenge Tik Tok avec Hanalei Faivre,

Le challenge consiste à reproduire, avec des membres de sa famille, une des chorégraphies de l’influenceuse aux 360 000 abonnés (@hanaleifrom987) et de la partager afin de récolter le plus de « likes » possible. Les gagnants seront désignés le 16 mai et gagneront une journée en Donuts Boat.