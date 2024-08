ADT : direction et syndicats s’accusent mutuellement de mauvaise volonté

Après avoir reçu un courrier du haut-commissaire puis un autre du président du Pays, la direction d’Aéroport de Tahiti a dégainé un communiqué. Gwenaël Ronsin-Hardy « regrette » la situation actuelle mais se dit fidèle à des « valeurs simples et fortes », tandis que Patrick Galenon l’accuse de jouer la montre. Les syndicats sont invités à une nouvelle réunion ce lundi à 10 heures.

Le directeur général d’Aéroport de Tahiti, Gwenaël Ronsin-Hardy, a diffusé samedi un communiqué sur le dialogue social – ou son absence – au sein de l’entreprise en grève depuis le 30 juillet dernier, après avoir reçu un courrier du haut-commissaire Éric Spitz puis un autre du président Moetai Brotherson, l’invitant à trouver au plus vite des solutions aux problématiques exprimées par les salariés. La rentrée scolaire et ses importants flux de voyageurs renforcent la nécessité de trouver une porte de sortie, avait notamment souligné Éric Spitz, tandis que Moetai Brotherson demandait des « mesures urgentes » contre la souffrance au travail exprimée par les salariés.

« Aucune négociation ne s’est tenue comme le prévoient les dispositions réglementaires », écrit le directeur d’ADT

Gwenaël Ronsin-Hardy estime, lui, que « aucune négociation ne s’est tenue comme le prévoient les dispositions réglementaires » et souligne que « la continuité du service est assurée sur les vols internationaux, avec des retards anticipés et minimisés par l’action des équipes. Les vols domestiques, interrompus pendant 48 heures sur les plateformes de Bora Bora, Raiatea et Rangiroa, sont assurés également avec tout de même une nécessaire réduction de l’amplitude des horaires de vols ».

Des perturbations renforcées, principalement sur les vols domestiques, par la grève des prestataires sûreté, convient le directeur d’ADT qui affirme que « tous les passagers sont quoi qu’il en soit, assurés de voyager dans des conditions de sécurité conformes. » Ce n‘est pas tout à fait ce que pense Air Tahiti, qui dans une « note sûreté » datée du 7 août dernier que Radio1 s’est procuré, fait état de « trois manquements à la sûreté relevés par la brigade de gendarmerie des transports aériens » au sol, avec des accès non réglementaires en zone de sécurité.

« Douze invitations » mais seulement « six réunions »

Gwenaël Ronsin-Hardy affirme qu’il « n’a de cesse depuis le début du conflit de vouloir rencontrer et avancer rapidement avec l’intersyndicale » mais que « malgré douze invitations, seules six réunions se sont tenues dont seulement deux se sont déroulées dans un climat apaisé et constructif. »

La direction d’ADT a invité l’intersyndicale à une nouvelle réunion ce lundi à 10 heures, et assure travailler d’ici là sur un projet de protocole d’accord. Elle assure que seuls 26% des personnels sont déclarés grévistes, mais selon des membres du personnel de nombreux salariés se sont également mis en arrêt.

Gwenaël Ronsin-Hardy, en poste depuis 10 mois, conclut son communiqué en affirmant « je suis un homme d’engagement avec des valeurs simples et fortes, déclarées et traduites dans notre note de politique générale 2024 (conformité, professionnalisme, performance et ensemble) ».

Le secrétaire général de la CSTP-FO Patrick Galenon a déclaré à Polynésie La 1ère « À nos yeux, il semble que la direction ne veut pas vraiment négocier. (…) C’est la première fois que je vois une opposition du patronat aussi forte » et accuse la direction d’être un « mercenaire » qui « attend le prochain appel d’offres » sur la concession de l’aéroport.

Le communiqué de la direction d’ADT :

