ADT et les agents de sureté de l’aéroport toujours en grève

Les conflits sociaux à l’aéroport de Faaa s’enlisent, avec des revendications des agents de sûreté toujours sans réponse satisfaisante. En revanche, du côté des salariés de l’aéroport de Tahiti , les discussions récentes entre l’intersyndicale et la direction laissent peut-être entrevoir une sortie de conflit dans les prochains jours. Une nouvelle rencontre est prévue ce lundi à 9 heures.

Peu de progrès dans l’actualité sociale de l’aéroport. Les agents de sûreté, représentés par le syndicat A Tia i Mua, poursuivent leur mouvement pour obtenir des améliorations salariales et contractuelles. Malgré une grève de cinq jours, les revendications pour un treizième mois et une prime de performance ainsi que la révision de la convention collective et la régularisation des heures de travail n’ont pas encore été satisfaites. Selon Tahiti Infos, A Tia i Mua a envoyé samedi un courrier détaillant ses propositions aux deux gérants d’entreprise, Éric Chatelain et Vincent Dubois. Aucune date n’a été fixée pour de nouvelles négociations.

À l’inverse, la situation à ADT semble plus prometteuse. Les employés, représentés par l’intersyndicale Otahi, CSTP-FO, CSIP et O Oe to Oe Rima, ont repris les discussions samedi dernier. Les syndicats ont soumis leurs propositions à la direction, qui doit désormais répondre formellement. Des « échanges constructifs » qui ont permis d’aborder les 10 points de revendications laissent espérer une résolution proche du conflit. Ce dimanche, à l’heure où nous écrivons ces lignes, aucune réponse n’a été adressée aux centrales. Une rencontre est toutefois prévue ce lundi à 9 heures.