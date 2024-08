ADT et sociétés de sûreté toujours en grève

Les choses ont progressé lentement ce jeudi entre l’intersyndicale et la direction d’Aéroport de Tahiti et entre A Ti’a I Mua et les deux sociétés de sûreté en grève. De nouvelles rédactions des protocoles ont été échangées, mais les prochaines rencontres sont prévues vendredi.

Chez ADT, où la grève dure depuis le 22 juillet, la direction avait transmis mercredi à 22h30 – après une visioconférence, dans la matinée, avec la direction parisienne d’Egis en présence de Moetai Brotherson, une proposition de protocole d’accord que les grévistes ont à nouveau rejetée. Le point d’achoppement reste l’étendue des missions confiées à la directrice des ressources humaines « sur les parties techniques qui ne sont pas de sa compétence », dit Cyril Le Gayic. Le directeur d’ADT, que les représentants syndicaux ont de nouveau rencontré dans la journée de jeudi, aurait « compris » et se serait engagé « à remodifier le protocole » tandis que de leur côté les grévistes apportent leur dernière touche au reste du texte.

Cyril Le Gayic assure qu’un accord a déjà été trouvé sur la révision de la convention d’établissement pour laquelle un calendrier a été fixé. Les nouvelles versions des uns et des autres doivent être envoyées ce vendredi matin au plus tard et faire l’objet d’une réunion dans la journée, la dernière, espèrent les salariés.

South Pacific Sécurité et Tahiti Sûreté : réunion prévue vendredi matin

La négociation avec A Ti’a i Mua dans les deux sociétés d’agents de sûreté semble plus avancée. Reste aux deux directions à se concerter sur la dernière version du protocole de sortie de grève, et une réunion est prévue ce vendredi matin à 8 heures.